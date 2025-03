Arrancan ministras campañas para repetir en el cargo y ofrecen renovación del PJF

Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf arrancaron este domingo sus campañas en las que buscan el voto ciudadano para repetir en el cargo, encabezando mítines con sindicatos, con ciudadanos en plazas públicas, visitas casa por casa y volanteo en las calles.

Batres programó actividades en la Ciudad de México y en el Estado de México, con mítines y reparto de volantes en Tlalpan, Cuauhtémoc, en la Gustavo A. Madero, y en el municipio de Nezahualcóyotl. En sus actos, lanzó tres promesas que desarrollaría si resulta electa nuevamente ministra de la el próximo 1 de junio: justicia social, acceso a la justicia y poder Judicial austero.

“Tenemos la obligación de transformar el Poder Judicial, tenemos la obligación de quitar los privilegios del Poder Judicial, de generar, de construir un Poder Judicial al servicio de la gente”, dijo.

Te puede interesar: Pasados oscuros de algunos candidatos al Poder Judicial

En tanto, en el inicio de su campaña en las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, la ministra Esquivel Mossa se comprometió a garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, pero también a que se “abra la puerta de la justicia a quienes han sido olvidadas y olvidados; para lograr este fin, acudamos a votar por quienes aspiramos a ocupar estos cargos y así dar un paso decisivo para combatir la corrupción y construir un sistema de justicia eficiente y eficaz”.

Por otra parte, la ministra Ortiz Ahlf fue arropada por el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Cooperativa La Cruz Azul, a quienes les prometió respaldo en sus luchas, “por el que injustamente fueron afectados hace 15 años”. Se comprometió a trabajar para transformar la justicia en México.

“Soy mujer y soy una chulada de ministra, soy ‘justita’ desde chiquita -porque desde niña he querido arreglar todo y así me puso mi papá- soy una mujer honesta y preparada que está aquí pidiendo su apoyo porque quiere seguir sirviendo a México. La justicia no se trata de sólo aplicar la ley técnicamente, se trata de aplicarla para hacer justicia para las mujeres, los niños, las familias y los trabajadores. Y yo estuve, estoy y estaré comprometida con ello siempre”, declaró en el Auditorio Ernesto Velasco, de la Tabacalera.

La ministra también programó recorridos casa por casa en la Alcaldía Iztapalapa y luego un diálogo abierto en Auditorio Néstor de Buen Lozano del Instituto de Posgrado en Derecho.

También puedes ver: Arrancan campañas en Tlaxcala de los candidatos a diversos cargos del Poder Judicial Federal