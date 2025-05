Arrancan estrategia para reducir posesión de armas de fuego

El gobernador Alejandro Armenta Mier y la subsecretaria de Gobernación federal (Segob), Rocío Bárcena Molina, encabezaron este miércoles el arranque del programa de canje de armas, municiones y explosivos “Sí al desarme, sí a la paz”, del 14 al 23 de mayo, que busca atender la problemática de los homicidios desde la raíz, para no “dar al dolor un mejoralito”.

A la par, un grupo de niñas y niños hizo la entrega de juguetes bélicos a cambio de recreativos y educativos, a fin de fomentar la paz, la sana convivencia y la cultura de la prevención de la violencia en las nuevas generaciones.

En el zócalo de la ciudad, el mandatario estuvo acompañado por el alcalde capitalino, José Chedraui Budib, así como de empresarios, sociedad civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En su intervención, Armenta Mier expresó que el problema de la violencia se tiene que resolver desde la raíz, al hacer una analogía: “si atendemos la causas resolvemos los efectos, si solo atendemos el efecto, estaremos dando al dolor un mejoralito”.

Expuso que las tres principales causas de homicidios en Puebla, donde se usa arma de fuego, son: la agresión directa, el asalto en motocicletas y las riñas familiares.

Por lo anterior, resaltó la importancia de este programa para lograr una cultura de la paz desde las familias y, para ello, adelantó que habrá una campaña de desarme en todo el estado, pues recalcó que una parte importante de los homicidios se dan en convivios, fiestas familiares y festejos patronales.

Habrá iniciativa de ley para regular el uso de motocicletas

En ese sentido, Alejandro Armenta anunció que implementar una ley que combata la violencia y los delitos en motocicletas, “significa poner orden y eso nos conviene a todos, no es querer limitar el uso de la motocicleta, es querer regularlo correctamente”.

El morenista admitió que hay molestias por la iniciativa “porque hay quienes viven del desorden y la ingobernabilidad, pero nosotros no venimos a quedar bien ni con los super ricos ni los que viven del caos, nosotros venimos a servir a Puebla”.

Refirió que no hay fecha exacta para la revisión de la iniciativa en el Congreso del estado, no obstante, comentó que se busca “regular de forma tal que sea útil como un transporte para las familias, pero que no se convierta en un instrumento delictivo”.

Al final, la subsecretaria de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, destacó que con el gobierno de Puebla se ha logrado una alianza estratégica en la construcción de paz, para dar cumplimiento a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su tercera visita a Puebla, informó que esta acción de “Sí al desarme, sí a la paz”, corresponde a la estrategia uno del plan de seguridad nacional.

Afirmó que la violencia no se enfrenta con más violencia, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la Federación trabaja en atender las causas.

Admitió que a veces la sociedad expresa su malestar con violencia, pero recalcó que la prioridad es atender de raíz el problema.

Exhortó a los ciudadanos que cuentan con un arma en su casa, y que pueden causar una tragedia, una desgracia o incurrir en un delito, un mal para su familia, pueden traer su arma sin ninguna investigación y se les paga el costo.

