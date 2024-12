Arranca nueva etapa para Puebla

Aun cuando dudo de una buena parte del equipo que acompaña al nuevo gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, no por su capacidad sino por su cuestionado perfil como hombres y mujeres de izquierda, lo cual me merece el derecho de la duda, esperando equivocarme. El tiempo ya dirá, viendo su trabajo. Va a servir, sin duda, como se vaya guiando la actividad estatal y si se sigue consecuentemente el progresismo y humanismo que se impulsa desde la Presidencia de la República.

Fue una transición muy larga, que positivamente nos permitió ir dibujando lo que sería el Plan de Gobierno para los siguientes seis años, con algunos aspectos esbozados desde la campaña, diferenciándose con la derecha, que perdió la capital del Estado, que ya es mucho decir, sobre todo, por su alta proclividad al conservadurismo y a mantener un estatus quo que muchos rechazan ya.

En consonancia con el proyecto nacional, al cual está ligado Armenta Mier, la tendencia sería inclinarse programáticamente al centro izquierda, lo que no está divorciado con la decisión de gobernar para todos, aunque como dice la Cuarta Transformación siguiendo el principio “primero los pobres”. Lo que no me queda claro es cómo se definiría de manera concreta para Puebla, el “segundo piso”, del cual habla la Presidenta del país.

Las primeras semanas de la naciente gestión, iremos viendo los aspectos y políticas que nos podrían conducir a ese camino esclarecedor. Esperemos que así sea, de no ser así, comprobaremos la hipótesis que el cuerpo puede actuar en un sentido distinto a la cabeza, y más si políticamente no hay contrapesos, cuestión que ya se demostró que no va a ocurrir por la debilidad programática de la oposición prianista y su divorcio con la realidad y la gente.

Le apuesto más al contrapeso que pueda generarse desde la izquierda, no al interior de Morena, sino desde fuera. El problema aquí no es la propuesta programática, sino la obnubilación de un sector mayoritario de los poblanos por el progresismo de la 4T y, por otro lado, la falta de un referente legal-electoral de quienes mantienen una postura más radical de quienes se encuentran en el gobierno.

Es un reto para ambas expresiones y más en Puebla, principalmente con el actual gobierno, que por lo menos en lo personal, no acaba de convencerme en un proyecto de convicción realmente progresista, como si es el caso de Claudia Sheinbaum Pardo.

A inicios de su campaña, el hoy gobernador presentó un proyecto para la entidad soportado por seis ejes. Entonces señalaría que, “este gran proyecto estatal es el que hemos recogido a lo largo de 20 años, es una recopilación de los Sentimientos de Puebla, no es una propuesta aislada, ocurrente, hemos realizado diagnósticos, investigaciones y cruzado información estadística que nos permiten entender la proyección de Puebla para los próximos años de cara al 2030 y el reto que tenemos es acelerar el paso para llegar al 2050 como estado pujante y referente del desarrollo en el país”. Esperemos que el gobierno entrante sea congruente con lo que plantea. Hay que otorgarle el derecho de la duda.