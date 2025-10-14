En Puebla ha sido mi trabajo “más amplio y productivo”, reconoce Blas Castellón

Puebla, el estado que se convirtió en la “opción más inmediata” luego de realizar su posgrado en Estados Unidos, se convirtió para el arqueólogo Blas Román Castellón Huerta en el lugar donde ha hecho su trabajo “más amplio y productivo”.

En esta entidad, cuenta el arqueólogo investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no sólo estudió como parte de su tesis doctoral la parte superior del cerro llamado Sitio Grande, una ciudadela prehispánica, sino que fijó su interés en la zona salinera de Zapotitlán Salinas.

Dichas indagaciones, cuenta en un breve video producido por el INAH, le llevaron a conocer la producción salinera de esta región en Tehuacán y a registrar más de 150 sitios prehispánicos que le dieron a entender “el entorno ecológico, de trabajo e identidad de las personas que a la fecha viven en esta zona”.

El video de casi cuatro minutos fue realizado a propósito de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que, celebrada en la Ciudad de México, le entregó la medalla al mérito a la investigación arqueológica Alberto Ruz Lhuillier, como parte del simposio Ramón Piña Chan.

En dicha producción, Castellón Huerta refiere brevemente que, nacido en la ciudad de México en la colonia Nueva Santa María, de niño acudió al Museo Nacional de Antropología, visita que le dejaría una impronta profunda y le llevaría, en su juventud, a decidirse por la arqueología y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 1976.

Una vez terminados sus estudios de licenciatura, cuenta, trabajó en los Altos de Jalisco, una zona relacionada a su familia. No obstante, buscando una “opción más firme” para su naciente trayectoria, concursó para ser catedrático en la ENAH, donde ejerció como tal durante más de 10 años, periodo interrumpido para hacer su posgrado en Estados Unidos.

Tras su regreso, reintegrado al INAH, tomó a Puebla “como la opción más inmediata” de trabajo, sin saber que sería en este estado, en las salineras de Zapotitlán Salinas y los sitios que registró, donde ejercería su mayor ejercicio arqueológico. Prueba de ello, es el libro Cuando la sal era una joya, una investigación arqueológica que explora por qué la sal fue objeto de interés más allá de su obtención y consumo, hasta convertirse en unidades de intercambio transportables que cubrieron necesidades relacionadas con el prestigio social y político, entre las poblaciones del periodo Posclásico en el centro de México.

De paso, el Premio Alfonso Caso a la mejor investigación en el área de Arqueología –galardón obtenido en 2018-, el trabajar en esta región poblana le ha llevado a comprobar que hay personas que se interesan por esta cultura local, en particular los jóvenes, quienes serán los que formarán sus propias investigaciones y tomarán la estafeta.