Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasPolítica

Arnulfo Carvajal encabeza la tercera fórmula para competir por la dirigencia del PAN en la ciudad de Puebla

Efraín Núñez

En el proceso interno para elegir dirigente municipal del PAN de la ciudad de Puebla se inscribió un tercer participante de nombre, Arnulfo Carvajal Salcedo, quien irá en fórmula con Guadalupe Jaen Babines como candidata a secretaria general en caso de obtener el triunfo.   

Esta sería la tercera planilla que se inscribió el domingo pasado; sin embargo, fuentes del blanquiazul afirman que no tendría posibilidades de ganarle a las encabezadas por Manuel Herrera Rojas y Guadalupe Leal Rodríguez, inscritas por separado. 

Carvajal Salcedo ha sido servidor público en los trienios de los exediles Gabriel Hinojosa Rivero y Luis Paredes Moctezuma, además de que tiene una trayectoria de 35 años como panista en Puebla.   

Por su parte, Edith Guadalupe Jaen Babines fue candidata suplente a diputada local en el proceso electoral 2020-2021, además de que en el pasado fue identificada con Ana Teresa Aranda Orozco.  

El resto de los integrantes de la planilla son Dulce María Carrasco López, Lucía Manzano Cervantes, María del Carmen Rodríguez Álvarez, Nallely Sánchez Urcino, Rosario Vélez Mancilla, Teresa González Andrade, Alicia Fabiola Tepox Garcilazo De la Vega, David Díaz García, Fernando Navarro y Fernando Navarro Sandoval.   

También se encuentran José Ángel Sánchez Flores, Roberto Flores Torres, José María Ernesto Sánchez González, Gilberto Armando Luna Soriano y Jesús Gregorio Duque Noriega.   

El 17 de agosto pasado, Manuel Herrera y Guadalupe Leal se inscribieron para disputar la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de Puebla. El exregidor acudió a las oficinas municipales en la avenida 11 Sur, colonia Mayorazgo, acompañado de exdiputados locales y federales, entre ellos Pablo Rodríguez Regordosa, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Blanca Jiménez Castillo. En un ambiente festivo, con batucada y vítores de sus simpatizantes, Herrera ofreció desayuno y afirmó que, si alcanza la presidencia municipal del PAN Puebla, “el partido recuperará la alcaldía capitalina”.  

El exregidor y excandidato a diputado local aseguró que garantizará resultados electorales favorables y, en caso de obtener la dirigencia, sumará a Guadalupe Leal Rodríguez y al exedil Eduardo Rivera Pérez a su proyecto de trabajo. Puntualizó que ninguno de los líderes estatales y nacionales del PAN, Mario Riestra Piña y Jorge Romero, está involucrado en su candidatura y sostuvo que cuenta con el respaldo de militantes, fundadores y exlegisladores panistas. 

Por separado, Guadalupe Leal acudió con numerosos seguidores al Comité Estatal en la colonia Bugambilias, donde denunció ser víctima de una campaña de ataques, atribuyéndolos al temor de perder la contienda interna. Subrayó que su proyecto es plural y que no existen dados cargados a su favor, como sí ocurre en otras planillas, en referencia a su contrincante, Manuel Herrera. 

