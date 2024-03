Armoniosos, sin ruidos ni crujidos, aparecen reunidos los cuentos de Raúl Dorra

“Yo hubiese hecho lo que me pidiera, hubiese hecho todo sin dilación, sin cansancio; hubiese hecho cualquier cosa, lo más penoso, lo más humillante, solo porque me llamara”. “Al día siguiente, el cuatro de junio de 1924, alguien metió los restos de aquella bestia híbrida en un cubo de basura y lo dejó en el patio trasero para que vinieran a llevárselos; la operación no ofreció casi dificultad porque el cuerpo, contraído y reseco, ni media ni pesaba mayor cosa”. Esas, leyó el escritor Sebastián Gatti, son las primeras y las últimas líneas del libro Cuentos reunidos que fue publicado por las universidades Autónoma de Puebla (UAP) y la Nacional de Villa María, de Córdoba, Argentina, un volumen presentado en la edición 37 de la Feria Nacional del Libro (Fenali).

“Separadas por cuatro décadas y 10 mil kilómetros aparecen armoniosas y fáciles de juntar sin ruido ni crujidos”, distinguió Gatti, al decir que la armonía de párrafos tan lejanos se deja ver, de manera conjunta, en la presente edición. “Funcionan juntos, pero se despliegan con amplitud en los 19 textos que conforman la obra cuentística de Dorra que muestra toda la variedad de temas, de formas y preocupaciones estéticas que uno encuentra en el resto de su obra, incluyendo novelas, textos académicos, ensayos, cartas y traducciones”.

Desde el escenario principal de la Fenali, el encargado de la edición expuso que este segundo volumen del proyecto editorial de la UAP y la Universidad Villa Maria agrupa relatos en el orden que aparecieron: entre 1967 y 2011, distribuidos en cuatro libros y una plaquette, publicados a lo largo de 44 años, en dos países y por seis editoriales distintas. “Había cosas que discutir: cómo el ordenar estos cuentos en un volumen único, el pensar cómo se leerían estos cuentos agrupados en esta manera, concebidos en cuatro décadas, ordenados en conjuntos específicos en los libros Aquí en este destierro, Sermón sobre la muerte, Ofelia desvaría y Lecturas del calígrafo, cuyos cuentos a veces se superponen, se repiten o se esconden. (Había que) pensar si funcionarían como cuentos desplegándose ante la mirada y el oído de un lector y como ocurre a menudo con otras obras completas que se convierten en adornos de estantería o fuente de estudio.

Acompañado de María Isabel Filinich, cofundadora del programa de Semiótica y Estudios de la Significación (SES) que Dorra fundó en 1998, Gatti mencionó que los cuentos resuenan con las novelas, los textos académicos y los ensayos, pues hay temas y estéticas que Raúl Dorra trabajó minuciosamente. “Digo cosas como ruido, armonía, ecos, resonancias y no lo hago de manera gratuita porque uno de los hilos conductores de la obra de Raúl es precisamente la música, la música de la palabra, la primera palabra decía él pensando entre otras cosas en la poesía”, expuso y acotó que para un conversador, un poeta, un estudioso de los modos del habla, la palabra era una música que se constituye como una voz. Una obra es eso, dijo una vez en una entrevista, un universo de formas. Creo que lo que se quiere comunicar es el deseo, ese deseo puede expresarse en un relato, en una forma dramática, en un poema, aquí, lo importante es la construcción de una voz o de voces que se llaman y se responden, que se comunican y se extravían, la literatura es un llamado y una espera. La literatura es una voz y un oído entonces”.

Completó que Dorra tenía un oído extraordinariamente fino para los registros del habla, las formas populares, cultas, los regionalismos, los usos de época, las variantes y desviaciones del español estándar, que él utilizaba en sus cuentos, desparramándolos por las páginas, y haciendo de todas las voces una sola voz, en cada cuento.

El también pedagogo cerró con una lectura de fragmentos de los cuentos de Dorra, pues mencionó que leerlos en voz alta era imprescindible, para no desperdiciarlos ni desaprovecharlos. “Mientras tomaba estas notas he hecho un descubrimiento más: al principio dije que hablaría movido por la envidia de quienes tendrán el privilegio de acercarse a la obra de Dorra por primera vez, y luego ha ocurrido que mientras reflexionaba, leía y releía y tomaba nota y elegía que decir y sobre todo que no decir, me percate que estos cuentos no solamente divertidos y apasionantes, de esos que te atrapan y no te sueltan, tienen además una sustancia, un grosos, una densidad que hace que uno pueda leerlos de nuevo, no si se tanto como por primera vez, pero ciertamente algo muy cercano a eso. Me parece algo más que agradecerle, a alguien que de por sí ya nos había dado tanto”.

Para Dorra, lo virtual expande los límites del libro: Filinich

La estudiosa del lenguaje María Isabel Filinich rememoró la labor de Raúl Dorra, un exiliado argentino que llegó a México y a Puebla en el año de 1976, para formar parte de la UAP para dedicarse a la docencia, la investigación, la promoción de la cultura y para legar una obra literaria de la cual el libro Cuentos reunidos era una muestra.

“Es una obra literaria que merece un lugar entre los grandes, grandes escritores”, dijo presumiendo el libro que en su portada tiene una gran R y el rostro de Dorra que se cuela por una de las esquinas de la publicación.

Dijo que fue precisamente en la UAP donde Dorra realizó su labor como estudioso de la literatura y la lengua, formador de jóvenes, impulsor de la creación literaria a través de talleres en los que se formaron escritores contemporáneos, con su participación en revistas y periódicos nacionales, así como en la integración de diversos consejos de tipo editorial y de investigaciones en los cuales participó en la transformación de diversos ámbitos de la vida universitaria.

Distinguió además que la obra del investigador, autor, traductor y académico fue recogida en libros de estudio y de ficción, en numerosos capítulos y artículos, editada en México, Argentina, Brasil, Italia, Francia, Suiza, bajo sellos editoriales reconocidos. Prosiguió que a estas “no pocas actividades” realizadas por Dorra, se suman los reconocimientos como el Clavijero que da la propia UAP, además de ser incluido en las academias mexicanas de la Lengua o de Ciencias, y ser miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores.

Acotó que al estar en la Fenali era necesario comentar algunas reflexiones que Dorra hizo en torno al libro y la lectura. De inicio, recordó que siempre se posicionaba desde el tiempo presente, cuando se trataba de opinar sobre un tema plantado en dicho terreno. “Desde ahí dialogaba con los saberes heredados y con la tradición que siempre asumió para ofrecer una mirada renovada sobre cualquier problemática que interesaban a la vida contemporánea”.

Completó que desde esa posición abordó el tema de la lectura, partiendo sobre la manera en que circulan los mensajes y las transformaciones que han sufrido la escritura y la lectura. Así, frente a esos cambios, Dorra hacía eco de una queja difundida sobre que “a diferencia de generaciones anteriores, las jóvenes ya no leen”, sentencia a la que él respondía con “suspicacia”, diciendo que “esta afirmación ocultaba más de lo que mostraba”.

Así, continuó la cofundadora del SES, la argumentación de Dorra se oponía a dicha aseveración apostando más bien porque “la cultura contemporánea que aparentemente ha hecho desaparecer el libro lo ha más bien suplantado por otro tipo de soportes”, siendo así que lo que sucedía que “por todos lados se observaba la presencia del libro”, estando presente de diversas formas: “como objeto real que aparece de manera impresa y como presencia virtual”, la cual más que hacer desaparecer al libro tiene como efecto la expansión de sus límites.

“Hoy el libro, dijo Raúl, está en todas partes. Basta pensar en cualquier plataforma digital cuyo vocabulario nos remite siempre al objeto libro: se habla de página, archivo, notas, carpetas, todo un vocabulario que remite al objeto libro o al modelo de él. La nuevas tecnologías en su origen o en su conformación o en su misma interpretación siguen ateniéndose al modelo del libro, siendo que éste ha modelado a las tecnologías y está presente, debajo de esas nuevas formas de manifestación”.

María Isabel Filinich expuso que otro de los aspectos que Dorra examinó tiene que ver con las transformaciones que han sufrido la escritura y la lectura. En ese sentido, recordó que Dorra reflexionó en el diálogo que se establece hoy en día entre los distintos lenguajes, y en donde la lectura tendría que ser vista como una suerte de práctica significante que se deposita sobre soportes y formas de expresión diversas. “Hoy, podría decir Raúl, cualquier espacio se debe volver una página y se puede prestar a recoger signos de cualquier naturaleza, lo cual muestra que la escritura no se limita a la escritura alfabética sino a cualquier tipo de escritura sostenida por los más diversos soportes”.

En ese sentido, refirió que la profusa obra de Dorra, con textos literarios, científicos, ensayísticos, de investigación, periodísticos, de opinión y traducciones, es recogida por la UAP y la Universidad Nacional Villa María, como ocurre ahora con sus cuentos que de otra manera seguirían dispersos. “Esta empresa de largo alcance permitirá a las nuevas generaciones conocer un pensamiento y una vocación ejemplares, que son fruto del trabajo y de la generosa convivencia de Dorra en el ámbito universitario”, concluyó.