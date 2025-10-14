Armenta y Leticia Ramírez supervisan daños en Pantepec; emiten compromiso de reconstrucción

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, realizó este lunes un recorrido de supervisión en comunidades de Pantepec, severamente afectadas por las intensas lluvias, donde se comprometió a la reconstrucción de infraestructura vital y a asegurar el apoyo federal directo a los damnificados.

La gira, realizada a inicio de semana, contó con la presencia de Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del gobierno de México.

El mandatario estatal y la funcionaria federal visitaron los dos albergues instalados en Carrizal Viejo y Carrizal Nuevo, confirmando que las familias resguardadas están recibiendo alimentación, atención médica y abrigo por parte del DIF, la Secretaría de Salud y Protección Civil.

En los refugios se ha atendido a más de 320 personas, distribuyendo insumos esenciales y aplicando vacunas preventivas.

Prioridad: Muro de contención del río

Durante el diálogo con los pobladores, Armenta identificó como prioridad urgente la reparación del muro de contención del río que protege a cinco localidades, incluyendo La Candelaria, El Carrizal y la colonia El Deportivo.

El gobernador no solo se comprometió a rehabilitar la estructura, sino a construirla con mayor resistencia, en coordinación con las secretarías de Infraestructura estatal y federal, Ceaspue y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Apoyo federal directo y censo casa por casa

Leticia Ramírez Amaya, enviada de la presidencia de la República, transmitió un mensaje directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que el gobierno de México brindará “acompañamiento total”.

“No están solos, la presidenta me pidió quedarme en Puebla para asegurar que el apoyo llegue. Habrá un censo casa por casa para identificar daños y canalizar recursos directos a las familias”, afirmó la coordinadora, garantizando que el apoyo no se detendrá.

Además, reconoció la labor conjunta de las autoridades estatales, municipales y el Ejército en las labores de auxilio.

Reestablecen comunicación en 3 municipios aislados

Gracias a la maquinaria recientemente adquirida por el gobierno del estado, se ha logrado restablecer la comunicación con la mayoría de las comunidades incomunicadas.

No obstante, el reporte oficial indica que solo restan tres municipios aislados: Tlacuilotepec, Pahuatlán y Tlacotepec.

En estos puntos, la ayuda y el rescate se mantienen a través de puentes aéreos y el uso de lanchas, en una operación coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional y Protección Civil.

El apoyo federal se extiende con la presencia de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, que han desplegado personal, maquinaria, cocinas móviles e insumos.

La gira también incluyó el inicio de un censo agrícola por parte de brigadas de Desarrollo Rural para cuantificar los daños en cultivos y ganado, mientras que Bienestar federal se encargará de los apoyos directos a las viviendas afectadas.

Al finalizar la supervisión, el gobernador aseguró: “Volveremos, esta no es una intervención temporal. Estamos aquí para quedarnos, para reconstruir juntos”, con los tres órdenes de gobierno.

