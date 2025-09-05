Armenta viajará a Berlín para garantizar permanencia de Audi en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, viajará a Berlín para reunirse con directivos de la empresa automotriz Audi. El objetivo principal de este encuentro es garantizar la permanencia de la planta en el estado y reforzar los lazos comerciales.

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario anunció que presentará a los ejecutivos de Audi los nuevos beneficios de operar en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en San José Chiapa.

Entre las ventajas, destacó que “cada peso invertido por este país en activo fijo será deducible”.

Armenta Mier señaló que estos incentivos no existían previamente. “Cuando se llamaba ‘ciudad perdida’, no había esos incentivos y otros más que estamos dando para Audi”, explicó, tras enfatizar que el propósito es que también se beneficien los poblanos.

El morenista no dio una fecha exacta del viaje que se daría este mismo año, con una duración de al menos cuatro días.

La instalación de la planta Audi en Puebla fue anunciado en 2011, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, para expandir su producción del modelo Q5 a Norteamérica. Su construcción inició en 2013 y fue inaugurada tres años después.

La elección de Puebla se basó en su ubicación privilegiada, su infraestructura logística y el apoyo gubernamental, lo que la convirtió en el lugar ideal para una inversión de mil 300 millones de dólares.

Misión comercial a Phoenix para atraer alianzas tecnológicas

Además del viaje a Alemania, el gobernador solicitó a su equipo que organice una misión comercial a Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.

Dijo que la finalidad es buscar nuevas alianzas con el principal socio comercial de Puebla en el sector de microprocesadores.

Alejandro Armenta resaltó que la Casa de Diseño de Semiconductores Kutsari, en San Andrés Cholula, tendrá un papel estratégico en el desarrollo tecnológico del estado, por lo que busca establecer una vinculación directa con fabricantes estadounidenses.

Este plan, según el mandatario, se alinea con la estrategia del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum para fomentar un hermanamiento en materia de inversión.