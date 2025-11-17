Lunes, noviembre 17, 2025
NoticiasEstado

Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el “Manual ave azul” para desgaste político

Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el “Manual ave azul” para desgaste político
Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el “Manual ave azul” para desgaste político
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier escaló su confrontación con el PAN al calificar a sus estrategias como “fascistas” y acusar a la oposición de utilizar el “Manual Ave Azul” de 1995 para llevar a cabo una “guerra sucia” de provocación y desgaste político contra los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La acusación se produjo en el contexto de la marcha del pasado sábado, donde el mandatario estatal denunció que el PAN de San Andrés Cholula intentó deliberadamente provocar un incidente fatal para culpar al gobierno estatal.

Armenta vinculó el supuesto intento de agresión y provocación durante la marcha a una estrategia más amplia de la derecha mexicana. 

Para sustentar su dicho, citó la intervención del analista político Jorge Castañeda (excanciller durante el gobierno panista de Vicente Fox), quien habló en un programa de televisión sobre las tácticas opositoras.

El gobernador señaló que las estrategias de provocación contra la Cuarta Transformación son guías que buscan hundir a líderes con amplio respaldo popular, como sucedió con Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, y actualmente contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El morenista trajo a colación el “Manual Ave Azul” de 1995, documento al que califica directamente de “fascista”, y que interpretó como la guía detrás de las acciones de provocación política de la oposición.

Denuncia de provocación y vínculos con San Andrés Cholula

La acusación de Armenta se basa en un incidente ocurrido durante la marcha de este sábado, convocada por la Generación Z, donde una persona agredió a un adulto mayor con una piedra frente a Casa Aguayo

Visiblemente molesto, Armenta hizo referencia a un individuo que, durante la manifestación, agredió a un adulto mayor, quien fue identificada como una persona presuntamente ligada a la nómina municipal de San Andrés Cholula.

“¿Qué buscaban? Endosarle al gobierno del estado un muerto. Eso es lo que querían, hay que decírselo, señores de comunicación, hay que decir las cosas como son. Querían un muerto para decir ‘fue el gobierno del estado’”, sentenció.

Armenta solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla investigar al supuesto trabajador del gobierno panista que preside Guadalupe Cuautle Torres.

“Le pedimos a la Fiscalía, con respeto, que investigue quién es este sujeto, porque hay voces que señalan que es trabajador de algún ayuntamiento del PAN”, sostuvo.

Al final, dijo que, conociendo las “mañas del PAN” desde sus años como presidente municipal, él y su equipo están preparados para ser objeto de ataques y “chismes”, que buscan como objetivo central la provocación.

Leer más: Condena gobierno estatal violencia en la marcha de la Generación Z en Puebla

Temas

Más noticias

Internacional

Jeannette Jara, de centroizquierda, triunfa en la primera vuelta presidencial en Chile

La Jornada -
Santiago. La militante comunista y candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, ganó la primera vuelta de la elección presidencial en Chile celebrada este domingo,...
Internacional

Con Bukele, 53 periodistas salieron al exilio en unos meses

La Jornada -
Sería 2010 o 2011 cuando el periodista salvadoreño Carlos Dada, fundador del influyente medio digital El Faro, acudió a una cita en una cafetería...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Nuevas industrias deberán contar con su propia planta de tratamiento de agua residual, reafirma CEAS; las existentes contarán con plazo para regularizarse

Guadalupe de La Luz Degante -
Las nuevas empresas que se instalen en la entidad tlaxcalteca y que tengan descarga de agua, deberán contar con su propia planta de tratamiento,...

Armenta buscará renegociar deuda de 677 mdp anuales por CIS de Angelópolis

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que su administración buscará renegociar la deuda pendiente del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, la cual...

Destinan 2.8 mil mdp del presupuesto de Puebla a seis obras prioritarias para 2026

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, ha definido una fuerte agenda de inversión para 2026, destinando un total de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025