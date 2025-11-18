Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el “Manual ave azul” para desgaste político

El gobernador Alejandro Armenta Mier escaló su confrontación con el PAN al calificar a sus estrategias como “fascistas” y acusar a la oposición de utilizar el “Manual ave azul” de 1995 para llevar a cabo una “guerra sucia” de provocación y desgaste político contra los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La acusación se produjo en el contexto de la marcha del pasado sábado, donde el mandatario estatal denunció que un trabajador del ayuntamiento de San Andrés Cholula, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), intentó deliberadamente provocar un incidente fatal para culpar al gobierno estatal.

Armenta vinculó el supuesto intento de agresión y provocación durante la marcha a una estrategia más amplia de la derecha mexicana.

Para sustentar su dicho, citó la intervención del analista político Jorge Castañeda (excanciller durante el gobierno panista de Vicente Fox), quien habló en un programa de televisión sobre las tácticas opositoras.

El gobernador señaló que las estrategias de provocación contra la Cuarta Transformación son guías que buscan hundir a líderes con amplio respaldo popular, como sucedió con Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012 y, actualmente, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El morenista afirmó que están utilizando el manual “Ave azul” de 1995, documento al que calificó directamente de “fascista”, y que interpretó como la guía detrás de las acciones de provocación política de la oposición.

Denuncia de provocación y vínculos con San Andrés Cholula

La acusación de Armenta se basa en un incidente ocurrido durante la marcha de este sábado, convocada por la Generación Z, donde un persona agredió a un adulto mayor con una piedra frente a Casa Aguayo.

Visiblemente molesto, señaló que el agresor fue identificado como una persona presuntamente ligada a la nómina municipal de San Andrés Cholula.

“¿Qué buscaban? Endosarle al gobierno del estado un muerto. Eso es lo que querían, hay que decírselo, señores de comunicación, hay que decir las cosas como son. Querían un muerto para decir ‘fue el gobierno del estado’”, reclamó.

Por esta razón, Armenta solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla investigar al supuesto trabajador del gobienro panista que preside Guadalupe Cuautle Torres.

“Le pedimos a la Fiscalía, con respeto, es que investigue quién es este sujeto, porque hay voces que señalan que es trabajador de algún ayuntamiento del PAN”, sostuvo.

Al final, dijo que, conociendo las “mañas del PAN” desde sus años como presidente municipal, él y su equipo están preparados para ser objeto de ataques y “chismes”, que buscan como objetivo central la provocación.

