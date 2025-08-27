Armenta se deslinda del caso de alcalde prófugo de Ahuazotepec; “es un asunto de la Fiscalía”

Durante su visita al municipio de Ahuazotepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó este martes que la situación legal del alcalde prófugo Alfredo “N”, es una responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial, enfatizando que el Ejecutivo no tiene la autoridad para emitir órdenes de aprehensión.

El mandatario estatal se distanció del caso, declarando: “Ustedes saben que durante mucho tiempo ha sido una zona complicada. El gobernador personalmente no tiene nada contra nadie, que quede claro, solo estamos para servir y lo que ha pasado no es un tema de nosotros”.

Armenta Mier encabezó la entrega de acciones del programa de obra comunitaria e insumos, maquinaria y herramienta para mil 150 productores, con un costo total de 30 millones de pesos.

El morenista subrayó que la función de su gobierno se limita a la promoción de la paz y a la recomendación de una revisión exhaustiva de los casos.

“Lo único que queremos es que haya paz y se revisen las cosas. Me han pedido que se revisen, y se van a revisar. ¿Por quién? Por la Fiscalía y el Poder Judicial, porque nosotros somos el Ejecutivo”, señaló.

Fue enfático al explicar las limitaciones de su cargo, manifestando que su administración “no gira órdenes de aprehensión, ni nosotros concluimos los procedimientos jurídicos ni judiciales”.

En su lugar, aseguró que se limitará a recomendar a las autoridades judiciales y ministeriales que revisen los expedientes correspondientes.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la responsabilidad de todas las autoridades, destacando su obligación de proteger a la ciudadanía.

“La autoridad tiene la obligación, primero, de promover, aplicar y asegurar los derechos sociales, los derechos humanos. Y segundo, proteger. Las autoridades, todas, tenemos que estar del lado de la seguridad de la población”, concluyó.

Edil sigue prófugo; es investigado por vínculos criminales

El historial del alcalde prófugo de Ahuazotepec, Alfredo “N”, se enmarca en una serie de eventos que culminaron con su renuncia al cargo y su actual situación legal.

En un operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional, realizado en su domicilio, se encontraron armas de fuego, cartuchos y drogas.

Durante el cateo, el edil logró darse a la fuga, pero su hijo del mismo nombre, quien se desempeñaba como director del DIF municipal, fue detenido.

Las investigaciones en su contra se relacionan con presuntos delitos de extorsión, narcomenudeo y vínculos con el crimen organizado.

Tras estos hechos, el edil presentó una solicitud de licencia indefinida y, posteriormente, una renuncia irrevocable al cargo, argumentando “motivos personales”. A raíz del operativo, se desconoce su paradero.

El municipio de Ahuazotepec ha sido señalado por ser una zona “complicada”, con antecedentes de inseguridad.

En el pasado, Alfredo “N” ya había sido vinculado con Juan Lira “El Moco”, detenido durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa. Además, se ha reportado que su hermano, César Ramírez, supuestamente ha hecho pública su relación con Oscar “N”, alias “El Loco Téllez”, un líder criminal dedicado al robo de combustible.