Armenta llevará ante la SCJN litigios contra contratos de obras inexistentes en el HNP

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que su administración llevará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los litigios contra empresas por contratos de obras inexistentes, como el caso del Hospital del Niño Poblano.

En rueda de prensa efectuada en las instalaciones de Casa Aguayo, el mandatario señaló que estos juicios buscan recuperar 3 mil millones de pesos que, presuntamente, exministros y exfuncionarios condenaron a Puebla a pagar.

Durante su declaración, Armenta Mier denunció que la entidad ha sido “condenada” por “autoridades judiciales anteriores” a pagar “cerca de 3 mil millones de pesos” por “procedimientos jurídicos corruptos”.

El morenista acusó a exgobernantes, funcionarios, jueces federales y exministros de la SCJN de coludirse con lo que denominó “pseudoempresarios” para generar contratos con obras “adicionales” e “inexistentes”, resultando en un daño patrimonial para el estado.

Específicamente, señaló el caso del Hospital del Niño Poblano, ahora conocido como Hospital de la Niñez, como un ejemplo de estas irregularidades.

Afirmó que “es una ofensa” que se busque obligar al estado a pagar por obras que no se realizaron.

El mandatario subrayó que su gobierno no cederá ante estas presiones y que la información sobre estos casos ya ha sido presentada al nuevo presidente de la SCJN.

Hizo un llamado a los empresarios involucrados a “corregir” sus acciones y actuar con responsabilidad, dejando atrás las prácticas que afectan las finanzas públicas de la entidad.Finalmente, sentenció que su administración está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio de los poblanos, incluso si esto significa enfrentarse a fallos judiciales que considera injustos.