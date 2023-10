Armenta saca ventaja de 20 puntos a sus rivales de Morena por la gubernatura, según Enkoll

El senador Alejandro Armenta Mier se ubicó en el primer lugar de las preferencias electorales en una encuesta que realizó la firma Enkoll, con una ventaja de 20 puntos sobre sus rivales de Morena, la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco y el diputado federal Ignacio Mier Velazco, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Además, 66 por ciento de los participantes en el estudio de opinión se pronunciaron a favor de que Regeneración Nacional siga gobernando al estado, frente a un 25 por ciento que expresó su simpatía a favor de un cambio de partido en el poder.

Entre las personas que emitieron postura en torno a los resultados de la encuesta se encontraron Armenta y Mier. El primero defendió la credibilidad de Enkoll, al referir que realizó una de las cuatro encuestas que dieron el gane a Claudia Sheinbaum Pardo en la pugna por la candidatura presidencial del frente Morena-PT-PVEM; el segundo acusó que los resultados fueron “cuchareados” a favor de su adversario.

La encuesta se levantó del 3 al 7 de octubre entre mil 205 personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente, a través de entrevistas cara a cara en viviendas, así como un margen de error de +/- 2.83 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

Los resultados se dieron a conocer este día, a pocas semanas de que Morena aplique su propia encuesta para definir a la persona que lo abanderará en la pugna por la gubernatura de Puebla de la elección 2024.

Preferencia de Orozco supera la de Salomón y Huerta

Ante la pregunta “usted a quién prefiere como candidato o candidata por Morena para gobernador o gobernadora de Puebla”, Enkoll otorgó a Alejandro Armenta una preferencia efectiva de 36 por ciento, a Claudia Rivera de 16 por ciento y a Ignacio Mier de 15 por ciento.

En cuarto lugar se ubicó la abogada Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con 10 por ciento; en quinto la exsecretaria de Economía del estado Olivia Salomón Vivaldo, con 8 por ciento; y en sexto el exsecretario de Gobernación estatal y primo de Barbosa, Julio Huerta Gómez, con 6 por ciento.

Las últimas dos posiciones las ocuparon el exdelegado de Programas para el Bienestar Rodrigo Abdala Dartigues, quien obtuvo una preferencia efectiva de 6 por ciento, así como la exsecretaria de Bienestar de Puebla Lizeth Sánchez García, con 3 por ciento.

No hay que confiarnos, dice Alejandro Armenta

Alejandro Armenta dijo que le sorprendieron los resultados dados a conocer por Enkoll, porque es reconocida por Morena como una empresa nacional de prestigio, sin embargo, hizo un llamado a sus colaboradores a no confiarse.

“Imagínense que estamos en el segundo lugar y que vamos por el primero, porque si no luego se confían. No, hay que meterle acelerador, acuérdense nosotros somos (como dice el refran) ‘al que madruga dios lo ayuda’ y para uno que madruga otro que no duerme”, señaló el senador en conferencia de medios.

En tanto, Ignacio Mier reprobó que los estudios de opinión sean utilizados como una herramienta propagandística, al tiempo de poner en duda la fiabilidad de Enkoll.

“Les voy a platicar una infidencia, porque mi pecho no es bodega, me dice un amigo que venía hablando con él, ‘oye, esa misma me pidió x y me dijo que yo iba a ganar por 18 puntos’ (…) entonces, ahí está la respuesta, por eso Morena no las va a tomar nunca en cuenta”, agregó.