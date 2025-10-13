Armenta da a conocer nombres de fallecidos y desaparecidos en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló este lunes la identidad de 13 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias y deslaves en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario estatal dio a conocer que la cifra de desaparecidos se redujo de 15 a cuatro personas no localizadas.

Armenta Mier precisó que la mayoría de los decesos se concentran en Huauchinango, Pahuatlán y Jopala, e informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo oportunidad de saludar a los familiares durante su visita del fin de semana.

“Estamos acompañando a sus familiares, no los vamos a dejar solos“, aseguró el gobernador.

Víctimas Identificadas

El reporte oficial del gobierno del estado identificó a las siguientes 13 personas que perdieron la vida: José López Ramírez (23 años) de Pahuatlán; Miguel Díaz (45 años) de Pahuatlán; Antonio Reyes Velázquez (26 años), de Jopala; y Sibila Espinosa Santos (48 años) de Tlacuilotepec.

Del municipio de Huauchinango: Julio Cruz Moreno (40 años), Evelia Salas Aguilar (41 años), Adela Cruz Salas (21 años) Esperanza Cruz Salas (13 años), Estefanía Cruz Salas (3 años), y María Magdalena Sosa Santos (60 años).

Además de Pablo Trejo Hernández (39 años), Alicia Ortega Rodríguez (39 años) y María Maximino Cruz Vega (30 años).

Operativo de Búsqueda

Armenta Mier informó que, tras los intensos trabajos de rescate, la lista de personas desaparecidas o no localizadas se redujo de 15 a cuatro personas.

Los equipos de rescate de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, con apoyo de binomios canófilos, mantienen la búsqueda de las siguientes personas: Lázaro Galloso Rodríguez (40 años), de Huauchinango, Celeste Barrios (41 años), Liam Tadeo González Lechuga (6 años) y Pedro Segura Muñoz (75 años), de Tetela de Ocampo.

El mandatario afirmó que continúan las labores de búsqueda para estas cuatro personas y destacó que los operativos se mantendrán activos en las zonas de mayor afectación, incluyendo Pantepec y la comunidad de La Ceiba.