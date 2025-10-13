Lunes, octubre 13, 2025
Armenta da a conocer nombres de fallecidos y desaparecidos en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier durante la conferencia de prensa donde informó sobre las víctimas de las lluvias en la Sierra Norte de Puebla.
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló este lunes la identidad de 13 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias y deslaves en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario estatal dio a conocer que la cifra de desaparecidos se redujo de 15 a cuatro personas no localizadas.

Armenta Mier precisó que la mayoría de los decesos se concentran en Huauchinango, Pahuatlán y Jopala, e informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo oportunidad de saludar a los familiares durante su visita del fin de semana.

Estamos acompañando a sus familiares, no los vamos a dejar solos“, aseguró el gobernador.

Víctimas Identificadas

El reporte oficial del gobierno del estado identificó a las siguientes 13 personas que perdieron la vida: José López Ramírez (23 años) de Pahuatlán; Miguel Díaz (45 años) de Pahuatlán; Antonio Reyes Velázquez (26 años), de Jopala; y Sibila Espinosa Santos (48 años) de Tlacuilotepec.

Del municipio de Huauchinango: Julio Cruz Moreno (40 años), Evelia Salas Aguilar (41 años), Adela Cruz Salas (21 años) Esperanza Cruz Salas (13 años), Estefanía Cruz Salas (3 años), y María Magdalena Sosa Santos (60 años).

Además de Pablo Trejo Hernández (39 años), Alicia Ortega Rodríguez (39 años) y María Maximino Cruz Vega (30 años).

Operativo de Búsqueda

Armenta Mier informó que, tras los intensos trabajos de rescate, la lista de personas desaparecidas o no localizadas se redujo de 15 a cuatro personas.

Los equipos de rescate de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, con apoyo de binomios canófilos, mantienen la búsqueda de las siguientes personas: Lázaro Galloso Rodríguez (40 años), de Huauchinango, Celeste Barrios (41 años), Liam Tadeo González Lechuga (6 años) y Pedro Segura Muñoz (75 años), de Tetela de Ocampo.

El mandatario afirmó que continúan las labores de búsqueda para estas cuatro personas y destacó que los operativos se mantendrán activos en las zonas de mayor afectación, incluyendo Pantepec y la comunidad de La Ceiba.

