Armenta respalda reforma electoral y plantea eliminar 100 diputados plurinominales

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, manifestó este lunes su respaldo a la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará a la Cámara de Diputados, la cual contempla la reducción de legisladores plurinominales y de las prerrogativas a los partidos políticos.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recordó que, durante su etapa como legislador, presentó una iniciativa para disminuir de 200 a 100 los escaños de representación proporcional, propuesta que, afirmó, reitera ahora para que sea considerada en la nueva reforma que se presentará al Congreso.

Cuestionado por medios de comunicación sobre su postura, Armenta señaló que no podría oponerse a la iniciativa de la presidenta por razones de “congruencia”:

“Sobre lo electoral y los pluris no es tema, pero me sumo completamente porque yo también planteé en una iniciativa… En el 2015, el 30 de noviembre, presenté una propuesta para eliminar 100 pluris de los 200; o sea, es congruencia, no puedo estar en contra”, subrayó.

La reforma electoral anunciada por Sheinbaum será diseñada por una comisión especial encabezada por el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, e integrada por Rosa Icela Rodríguez, José Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar.

Este grupo iniciará con el levantamiento de encuestas de opinión ciudadana para identificar las necesidades más urgentes que debe abordar la reforma. Los resultados estarán listos en octubre de este año.

Mientras que la propuesta de reforma a la Ley Electoral estaría concluida en enero de 2026. No obstante, la presidenta ha adelantado que uno de sus objetivos es reducir el número de diputados de representación proporcional, elegidos mediante listas elaboradas por los partidos que superan un determinado porcentaje de votación en la elección anterior.

Además, Sheinbaum ha propuesto disminuir las prerrogativas, es decir, el financiamiento público, de los partidos políticos.

Ante estos dos planteamientos, el gobernador morenista reiteró que respalda la reforma y enfatizó que su propuesta de eliminar 100 diputaciones plurinominales podría ser retomada por la comisión designada por la mandataria federal.

