Sábado, octubre 11, 2025
Se elevan a 10 los muertos por lluvias en Puebla; más de 30 mil personas afectadas: Armenta

Al menos ocho personas continúan desaparecidas

Yadira Llaven Anzures

Tras una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reportó este sábado de manera preliminar que el número de muertes por las intensas lluvias se elevó a 10, mientras que ocho personas continúan desaparecidas y hay más de 30 mil personas afectadas en la entidad.

En un reporte transmitido al mediodía desde el Centro de Mando instalado en Huauchinango, el mandatario informó que el despliegue operativo de rescate se realiza en coordinación directa con el Gobierno de la República.

Armenta Mier señaló que las labores de atención se centran en el restablecimiento de la energía eléctrica, con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajando en la zona, y en la apertura de caminos obstruidos por deslaves, utilizando maquinaria enviada desde la Presidencia de la República, además de la propia del Estado.

También confirmó un intenso despliegue interinstitucional con la participación de más de 1,230 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como 100 efectivos de la Marina, con la expectativa de que mil más se incorporen a las tareas en las próximas horas.

El operativo incluye cinco aeronavestres de la Defensa Nacional y dos del Estado— para operaciones aéreas, sujetas a las condiciones meteorológicas.

El mandatario informó sobre tareas críticas de rescate en curso, destacando la habilitación de lanchas especializadas para evacuar a familias que se encuentran refugiadas en los techos de sus viviendas en zonas como Tlacoyuca y Huauchinango.

En las áreas afectadas operan albergues equipados con cocinetas, destinados a atender a los damnificados. Finalmente, Armenta Mier hizo un llamado a la población para que cualquier reporte de emergencia sea canalizado a través de la Comandancia de la 25 Zona Militar o mediante un teléfono especial de atención, con el fin de garantizar la verificación de la información y optimizar la respuesta operativa.

Dejan lluvias 29 muertos; damnificados claman por pronta ayuda

La Jornada -
Veintinueve personas perecieron a consecuencia de las lluvias causadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, las cuales...
Amenaza Trump a China con aranceles de 100%

La Jornada -
Washington. Estados Unidos aplicará un arancel adicional de 100 por ciento a las importaciones procedentes de China, además de imponer controles a la exportación...

Sheinbaum encabezará reunión virtual este sábado con gobernadores para evaluar emergencia por lluvias

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado a las 12:30 horas una reunión virtual con gobernadores para evaluar los avances en...
00:00:26

Se complica acceso a Huauchinango por vía terrestre; señal de Internet y energía eléctrica fallan

Martín Hernández Alcántara -
Los accesos a la región de Huauchinango desde la capital de Puebla se encuentran detenidos o a vuelta de rueda desde ayer, no sólo...
00:00:29

Sube a 9 los muertos por deslaves en Puebla: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El saldo de las intensas lluvias y deslaves que azotan la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla elevó a nueve el número de...

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

