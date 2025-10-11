Se elevan a 10 los muertos por lluvias en Puebla; más de 30 mil personas afectadas: Armenta

Tras una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reportó este sábado de manera preliminar que el número de muertes por las intensas lluvias se elevó a 10, mientras que ocho personas continúan desaparecidas y hay más de 30 mil personas afectadas en la entidad.

En un reporte transmitido al mediodía desde el Centro de Mando instalado en Huauchinango, el mandatario informó que el despliegue operativo de rescate se realiza en coordinación directa con el Gobierno de la República.

Armenta Mier señaló que las labores de atención se centran en el restablecimiento de la energía eléctrica, con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajando en la zona, y en la apertura de caminos obstruidos por deslaves, utilizando maquinaria enviada desde la Presidencia de la República, además de la propia del Estado.

También confirmó un intenso despliegue interinstitucional con la participación de más de 1,230 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como 100 efectivos de la Marina, con la expectativa de que mil más se incorporen a las tareas en las próximas horas.

El operativo incluye cinco aeronaves —tres de la Defensa Nacional y dos del Estado— para operaciones aéreas, sujetas a las condiciones meteorológicas.

El mandatario informó sobre tareas críticas de rescate en curso, destacando la habilitación de lanchas especializadas para evacuar a familias que se encuentran refugiadas en los techos de sus viviendas en zonas como Tlacoyuca y Huauchinango.

En las áreas afectadas operan albergues equipados con cocinetas, destinados a atender a los damnificados. Finalmente, Armenta Mier hizo un llamado a la población para que cualquier reporte de emergencia sea canalizado a través de la Comandancia de la 25 Zona Militar o mediante un teléfono especial de atención, con el fin de garantizar la verificación de la información y optimizar la respuesta operativa.

Te puede interesar: Hay 16 mil viviendas afectadas en 37 municipios en Puebla y más de 26 mil usuarios sin energía: Federación.