Alejandro Armenta pide a Miguel Barbosa renegociar la deuda de 44 mil mdp que dejó el PAN

El presidente de la Comisión Bicamaral en materia de Disciplina Financiera, Alejandro Armenta Mier, hizo un llamado al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a buscar mecanismos legales para renegociar la deuda de 44 mil millones de pesos que heredó de anteriores administraciones por concepto de infraestructura y servicios, para restarle el sobrecosto con el cual fueron pactados.

“No podemos seguir pagando un museo de 7 mil millones de pesos, el Museo Internacional del Barroco no vale 7 mil millones de pesos, no tenemos por qué pagarlo. No tenemos por qué pagar las ciclopistas, que ya se están oxidando, en 2.5 millones”, manifestó el senador de la República.

En conferencia de medios, agregó que también es evidente el sobrecosto en la adquisición de la rueda de la fortuna que se instaló en el centro comercial Angelópolis de la capital poblana, por un valor de mil millones de pesos.

En ese contexto, reprobó que el PAN critique las acciones de gobierno en Puebla, cuando sus administraciones generaron una deuda multimillonaria para costear proyectos innecesarios, caros y de mala calidad.