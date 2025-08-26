Algunos políticos en campaña son “lobos disfrazados de corderos”, alerta Armenta; no tendrán cabida en la 4T

Durante su gira por el municipio de Pantepec, el gobernador Alejandro Armenta Mier emitió una contundente advertencia a los ciudadanos sobre los políticos que ya están haciendo campaña para las elecciones de 2027. Los describió como “las lobas y los lobos que se disfrazan de corderitos”, asegurando que en la Cuarta Transformación solo tienen cabida quienes se dedican a servir al pueblo.

En el evento de entrega de apoyos del programa de Obra Comunitaria y Seguridad para el Campo Poblano, el mandatario estatal subrayó la importancia de la calidad moral para ejercer el servicio público.

Hizo un llamado a los aspirantes a honrar la oportunidad de servir, advirtiendo que, de lo contrario, en 2027 “todas las lobas y los lobos se disfrazan de corderitos para engañar a la gente”.

En ese sentido, Armenta instó a quienes aspiren a un cargo público a seguir el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Los que quieran servir, que lo hagan de verdad, que no estén esperando el cargo para ver cómo resuelven sus problemas económicos, que lo hagan como la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ustedes se lo merecen”, aseveró.

Parafraseando al expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el poder solo se vuelve una virtud cuando se pone al servicio de los demás.

A los campesinos asistentes a la entrega de los programas, recordó las promesas de campaña de 2024, destacando la importancia de la congruencia.

“Los que anduvimos en campaña con el slogan ‘no mentir, no robar y no traicionar’, hay que hacerlo y no solo decirlo, hay que tener congruencia”, afirmó.

El llamado del gobernador se produce en un contexto de creciente polémica en Puebla sobre varios actores políticos que han manifestado abiertamente su interés en competir en 2027, especialmente por la alcaldía de la capital.

Entre ellos se encuentran el actual presidente municipal, José Chedraui Budib, quien no descarta la reelección, y la presidenta del Congreso Local, Laura Artemisa García Chávez, cuyas actividades, como la inauguración de su casa de gestión, han avivado las especulaciones.

Puebla tendrá mil 500 equipos de siembra para el campo

En el mismo evento, el gobernador Alejandro Armenta informó sobre las acciones de su administración para el sector agrícola.

En Pantepec, se destinaron 103 millones de pesos para la ejecución de 146 obras comunitarias, con recursos gestionados por los propios comités ciudadanos.

Armenta anunció la adquisición de más de 200 tractores, con el objetivo de alcanzar un total de mil 500 equipos de siembra disponibles para las tierras de temporal abandonadas.

“La diferencia en no sembrar está en no tener alimentos para comer”, explicó, enfatizando que estas acciones buscan generar “riqueza comunitaria” que, a su juicio, no se lograron en administraciones anteriores debido a la corrupción.

Para finalizar, Armenta Mier rindió cuentas a los campesinos, aclarando que el dinero invertido es del pueblo, no de la autoridad.

Destacó que en su primer año de gobierno, la inversión en el campo poblano supera los mil 600 millones de pesos.