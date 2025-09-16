Martes, septiembre 16, 2025
El reto de lo que resta este año es pavimentar 3 mil 500 calles de la zona metropolitana: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier durante el desfile Cívico-Militar donde anunció el plan de pavimentación para la zona metropolitana
El gobernador Alejandro Armenta Mier durante el desfile Cívico-Militar donde anunció el plan de pavimentación para la zona metropolitana. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el reto para lo que resta del año es rehabilitar y pavimentar más de 3 mil 500 calles en Puebla y la zona metropolitana.

Al concluir el desfile Cívico-Militar, el mandatario estatal explicó que este proyecto busca reparar el grave deterioro de la infraestructura vial que le fue entregada a su administración.

“Sin duda el reto es enorme, lo digo con mucho respeto, pero sí nos dejaron destrozada la ciudad y la estamos arreglando. Le pido a los poblanos paciencia“, afirmó durante su declaración, subrayando la urgencia del plan de rehabilitación.

Para llevar a cabo esta tarea, informó que se van a incorporar cuatro nuevos equipos de pavimentación que se sumarán a los dos ya existentes, permitiendo una ejecución más rápida y eficiente.

Explicó que el plan se desarrollará en tres etapas, con la última fase programada para iniciar en la tercera semana de septiembre.

En esta etapa final, anticipó que se trabajará en 20 vialidades adicionales, esta vez utilizando maquinaria propia en lugar de los materiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se emplearon en fases anteriores.

“Ya estamos atendiendo las 10 grandes avenidas con pétreos que nos dio Pemex y la tercera etapa de pavimentaciones la vamos a iniciar y pensamos terminar en noviembre-diciembre, esa parte no contará con la ayuda de la paraestatal, pero sí con maquinaria para arreglar otras 20 vialidades”, destacó.

En ese sentido, Armenta Mier pidió a la ciudadanía paciencia, asegurando que su administración está trabajando arduamente para arreglar la ciudad.

“Estamos informando dónde estamos pavimentando”, agregó, destacando que el bacheo actual es solo una solución temporal.

El mandatario destacó que el objetivo es aprovechar la temporada de secas, que se extiende hasta mediados de 2026, para avanzar de manera significativa en la pavimentación total de las calles.

Nacional

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...
Internacional

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

Invertirá la SSP mil 500 mdp para transitar de C5 a C7

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció una inversión de mil 500 millones de pesos para mejorar la operatividad y funcionalidad del Complejo de...

Con apenas un año como legisladora, Palomares confirma interés por dejar el Congreso local

Efraín Núñez -
La diputada de Morena, Graciela Palomares Ramírez, admitió que aún mantiene su interés de solicitar licencia de manera permanente al Congreso local, a pesar...

Puebla ajustará normativa para pipas de gas tras explosión en Iztapalapa

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el estado de Puebla ajustará su normativa para la circulación de pipas de gas. Este anuncio se...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

