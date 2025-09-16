El reto de lo que resta este año es pavimentar 3 mil 500 calles de la zona metropolitana: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el reto para lo que resta del año es rehabilitar y pavimentar más de 3 mil 500 calles en Puebla y la zona metropolitana.

Al concluir el desfile Cívico-Militar, el mandatario estatal explicó que este proyecto busca reparar el grave deterioro de la infraestructura vial que le fue entregada a su administración.

“Sin duda el reto es enorme, lo digo con mucho respeto, pero sí nos dejaron destrozada la ciudad y la estamos arreglando. Le pido a los poblanos paciencia“, afirmó durante su declaración, subrayando la urgencia del plan de rehabilitación.

Para llevar a cabo esta tarea, informó que se van a incorporar cuatro nuevos equipos de pavimentación que se sumarán a los dos ya existentes, permitiendo una ejecución más rápida y eficiente.

Explicó que el plan se desarrollará en tres etapas, con la última fase programada para iniciar en la tercera semana de septiembre.

En esta etapa final, anticipó que se trabajará en 20 vialidades adicionales, esta vez utilizando maquinaria propia en lugar de los materiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se emplearon en fases anteriores.

“Ya estamos atendiendo las 10 grandes avenidas con pétreos que nos dio Pemex y la tercera etapa de pavimentaciones la vamos a iniciar y pensamos terminar en noviembre-diciembre, esa parte no contará con la ayuda de la paraestatal, pero sí con maquinaria para arreglar otras 20 vialidades”, destacó.

En ese sentido, Armenta Mier pidió a la ciudadanía paciencia, asegurando que su administración está trabajando arduamente para arreglar la ciudad.

“Estamos informando dónde estamos pavimentando”, agregó, destacando que el bacheo actual es solo una solución temporal.

El mandatario destacó que el objetivo es aprovechar la temporada de secas, que se extiende hasta mediados de 2026, para avanzar de manera significativa en la pavimentación total de las calles.