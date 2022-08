Armenta y Mier representan al “viejo PRI” que abusó del poder, acusa el presidente del tricolor Néstor Camarillo

El presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, se lanzó contra el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, y el senador de ese partido Alejandro Armenta Mier, a quienes acusó de representar al “viejo PRI” que abusó del poder para beneficiarse.

“No los queremos de vuelta”, advirtió durante el Consejo Político Estatal del tricolor, donde pidió una disculpa a los habitantes de Puebla por los excesos cometidos por el Revolucionario Institucional, los cuales –dijo— quedaron en el pasado.

Camarillo recordó el paso de Armenta y Mier por el PRI, actuales liderazgos de Morena que son considerados en la pugna por la gubernatura de 2024, en un mensaje a la ciudadanía que envió tras la toma de protesta de los integrantes de 55 comités directivos municipales.

Reconoció que el tricolor perdió la confianza de la gente porque en el ejercicio del poder no atendió ni escuchó a la sociedad, al mismo tiempo que “se llenó de soberbia”.

“Hoy a nombre de esos priistas que abusaron del poder, a nombre de ese viejo PRI que no queremos que vuelva, mi responsabilidad como presidente del Comité Directivo Estatal de Puebla es pedirle una disculpa a los poblanos, no los supimos defender, no los supimos cuidar, por eso se alejaron del partido”, insistió.

Camarillo no mencionó el nombre de Mier ni Armenta, pero sí los aludió por los cargos que ocupan como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y como senador de la República.

“Nuestra más sincera disculpa por aquellos priistas que solo usaron el poder para beneficiarse, nuestra disculpa por esos priistas que le sacaron provecho al partido y acabaron en Morena, uno como senador de la República y otro como el coordinador de los diputados federales”, expresó.

Pese a las fugas de liderazgos, Camarillo aseveró que el PRI sigue “fuerte” y “unido”, gracias a la permanencia en sus filas de cuadros como el exgobernador Melquiades Morales Flores.

De paso, hizo un llamado a los dirigentes municipales que rindieron protesta de cargo ante el Consejo Político Estatal a “acelerar el paso” de cara a la elección venidera, pues aunque faltan dos años para los comicios “está a la vuelta de la esquina”.