Jueves, octubre 2, 2025
Armenta no eliminará subsidios a VW y Audi, pero exige que sigan produciendo en Puebla

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este jueves que su administración no eliminará los subsidios que el estado otorga a las armadoras Volkswagen (VW) y Audi, a pesar de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a los vehículos fabricados en México. 

Sin embargo, la permanencia de estos estímulos estará condicionada a una estrategia que beneficie directamente a los empresarios y proveedores poblanos.

En rueda de prensa, el morenista aseguró que se mantendrán los apoyos de 128 millones de pesos anuales (retornados en 2025 hasta junio) para VW y los 85 millones de pesos anuales que recibe Audi. 

La decisión se da en el contexto de la reciente imposición de aranceles estadounidenses, que podría presionar a las armadoras a ajustar sus operaciones.

“No estamos señalando por ningún motivo que se va a eliminar esos insumos o esos apoyos, esos estímulos, no. Lo que nosotros queremos tratar y conocer cuál es su estrategia de cadena de suministro”, declaró el mandatario.

Que deje Audi de producir en Tlaxcala

Alejandro Armenta fue particularmente enfático con la armadora de lujo, Audi, señalando una disparidad con su homóloga, Volkswagen.

Esto a raíz que esta última ensambladora logró desarrollar toda su industria de suministro en Puebla; mientras que Audi, en contraste, desarrolló su cadena de suministro en Tlaxcala.

Argumentó que esta diferencia genera un desequilibrio financiero, ya que Puebla paga por estos estímulos y otros estados se benefician de las cadenas de suministro.

“Una vez que hemos logrado el polo de bienestar, el polo de desarrollo para el bienestar, ya no hay razón para que el suministro de componentes de Audi esté en otro estado. Porque todo lo que inviertan y desarrollen tecnológicamente lo pueden hacer en Puebla”, sentenció.

Viaje a Alemania 

Para abordar el futuro de las armadoras en la entidad y negociar el fortalecimiento de las cadenas productivas locales, Armenta Mier confirmó una agenda de reuniones de alto nivel en Berlín, Alemania.

El gobernador viajará al país germánico para sostener un encuentro con los ejecutivos centrales de ambas empresas, un viaje que será precedido por una reunión con los directivos en la entidad. 

Dijo que el objetivo es claro: buscar que ambas empresas “sigan desarrollando en Puebla” y que las inversiones se traduzcan en desarrollo tecnológico y beneficios para los empresarios poblanos.

En el anuncio, acompañado por la Secretaría de Finanzas, se precisó el monto devuelto a Volkswagen por el Impuesto Sobre Nómina (ISN). En 2024 fueron 125 millones de pesos, y en 2025, hasta el mes de junio, se han retornado 128 millones de pesos, lo que representa un 2.5 por ciento del total.

