Armenta exige a alcaldes de Puebla ser imparciales en la ayuda a damnificados

El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, emitió un enérgico exhorto a los presidentes municipales para que la entrega de apoyos y víveres a los damnificados de la Sierra Norte se realice con absoluta imparcialidad y sin ningún sesgo partidista.

El llamado surge en medio de una controversia generada por el ayuntamiento de Zihuateutla, que utilizó bolsas color guinda, distintivo del partido Morena, para distribuir ayuda.

La administración estatal destacó que todos los programas son ajenos a cualquier partido político y que la prioridad absoluta es salvaguardar la vida y el bienestar de la población.

La polémica se desató luego de que se difundiera en redes sociales un video que mostraba a agentes del Ejército Mexicano distribuyendo en Zihuateutla, un municipio afectado, paquetes de apoyo alimentario en bolsas color guinda.

Los paquetes correspondían a un programa social municipal llamado “Por Amor a las Mujeres”.

El ayuntamiento, presidido por Petra Morales Morales, confirmó el uso de las bolsas, alegando que fue por motivos de logística y disponibilidad para “agilizar la entrega”.

La alcaldesa defendió su gestión y desestimó la controversia, argumentando que “fijarse en los colores de una bolsa desvía la atención de lo realmente importante: ayudar a quienes más lo necesitan”.

Llamado de rigor y ética pública

A pesar de la defensa de la alcaldesa, el gobierno de puebla advirtió a los funcionarios y personal de servicio público a “evitar cualquier acción que genere promoción personal o favorezca alguna tendencia partidista”.

El comunicado oficial enfatizó que el interés superior de la vida, la solidaridad y el trabajo coordinado deben prevalecer, exigiendo a los servidores públicos comportarse con respeto, empatía y atención sin distinción alguna.

El gobierno del estado resaltó que la ayuda se entrega de manera directa, transparente y con equidad, bajo los principios del humanismo mexicano, emanados de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Señaló que la reconstrucción y el apoyo a quienes más lo necesitan requieren del esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno y de la sociedad.

Al final, pidió a los ediles evitar cualquier acción que genere confusión y descrédito en la entrega de apoyos sociales, y “servir al pueblo sin distinción de ningún tipo”.