Armenta descarta endeudamiento para la reconstrucción en Puebla

El gobernador dice que cuentan con recursos suficientes y, por lo tanto, tampoco adquirirán seguros contra contingencias

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que el estado no solicitará una línea de crédito ni contraerá deuda para financiar las tareas de atención y reconstrucción derivadas de las intensas lluvias.

Desde el refugio temporal de Huachinango, instalado en el recinto ferial, el mandatario garantizó que la administración cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la contingencia.

​“No tenemos problema ni pediremos línea de crédito para atender la contingencia, porque hay recursos, porque se administró con honestidad y no hay moches, no hay milpa”, declaró, tras asegurar que la correcta administración ha permitido que el dinero alcance para más.

​En conferencia de prensa, Armenta Mier precisó las fuentes de financiamiento y los mecanismos que se están utilizando para cubrir los daños.

Además, descartó la posibilidad de que el gobierno poblano adquiera un seguro contra contingencias, en apoyo a damnificados.

​Expuso que el estado cuenta con un fondo de contingencia de 250 millones de pesos, el cual ya está siendo aplicado en los trabajos de emergencia.

​Asimismo, reportó que 442 planteles educativos resultaron afectados, impactando a 53 mil alumnos.

Informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla están haciendo la revisión y se está aplicando el seguro correspondiente a la infraestructura educativa.

​En cuanto al campo, el mandatario dijo que existe un fondo estatal de más de 50 millones de pesos, que se ha aplicado durante el año y se utilizará también para atender las afectaciones provocadas por el huracán.

​El gobernador enfatizó que el estado está siendo cauteloso en la aplicación de algunos seguros y protocolos para asegurar que se obtenga la cobertura total y evitar problemas posteriores.

Recurso de obra comunitaria reorientado a la reconstrucción

Por otro lado, Alejandro Armenta informó que se destinará una bolsa de mil 500 millones de pesos originalmente etiquetados para obra comunitaria, a las labores de reconstrucción y prevención en las zonas afectadas por las lluvias.

​Explicó que este fondo se utilizará para complementar los apoyos federales y reforzar la capacidad de respuesta estatal.

​“Estaríamos destinando mil 500 millones de pesos para obra comunitaria, abriríamos un esquema para complementar el gran trabajo que hace nuestra presidenta a través de Bienestar Federal”, declaró.

Informó que se abrirá un rubro específico en el presupuesto de Protección Civil destinado exclusivamente a la reconstrucción, con el objetivo de garantizar que el estado cuente con recursos propios para atender y complementar los daños causados por el fenómeno natural.

Exhorta a alcaldes a destinar recursos a la prevención

​Finalmente, el gobernador dirigió un enérgico llamado a los presidentes municipales del estado, instándolos a reorientar parte de sus recursos hacia la prevención y reparación de infraestructura local.

Pidió que se orienten parte de sus ramos federales a la prevención, a reparar caminos y calles dentro de sus municipios, mientras que las localidades que cuentan con ríos deberán establecer inversiones tripartitas para crear sistemas de prevención en los cauces.

​“El exhorto a los presidentes municipales es para que ellos también hagan un esfuerzo para orientar parte de sus ramos federales a prevención, a reparar caminos, calles y en los municipios donde tenemos ríos, para que podamos hacer inversiones tripartitas en sistemas de prevención en ríos para estar preparados para el próximo año”, concluyó.

