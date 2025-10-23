Jueves, octubre 23, 2025
Armenta defiende visita de Sheinbaum a la Sierra Norte de Puebla; acusa a Alazraki de “calumniador”

El gobernador Alejandro Armenta Mier durante la conferencia de prensa donde defendió la visita presidencial a la Sierra Norte.
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier salió este jueves en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante las críticas y acusaciones de falsedad emitidas por el publicista y comunicador Carlos Alazraki respecto a que utilizaron Inteligencia Artificial para aparentar que la mandataria estuvo presente en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.​

En conferencia de prensa, durante la sección del “Detector de mentiras”, Armenta Mier calificó a Alazraki como un “calumniador”, “difamador” y “gente sin escrúpulos” por negar la veracidad de las visitas.​

La controversia se originó a raíz de un video que circuló en redes sociales donde Alazraki puso en duda la autenticidad de los encuentros de Sheinbaum con la gente, particularmente un momento donde una niña se acerca a la presidenta en la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Pantepec.​

El gobernador explicó que la imagen criticada corresponde a una visita de la presidenta a la comunidad de El Carrizal, donde dos niñas se acercaron a ella. Una de ellas, la que aparece tomando de la mano del lado izquierdo de la mandataria, le pidió que visitara su casa, a lo que Sheinbaum accedió.​

“Esa niña le pidió a la presidenta que visitara su casa, y la presidenta accedió, doy testimonio de que se acercaron como muchos niños”, afirmó Armenta, visiblemente indignado.​

Afirmó que la presidenta caminó por tres calles que fueron “totalmente devastadas” por el desbordamiento del río Pantepec, el cual destruyó la protección y una base de un puente, afectando a las comunidades de Carrizal y Nuevo Carrizal, donde se instalaron albergues.​

El gobernador resaltó el impacto positivo de la presencia de Sheinbaum entre los niños, que se sintieron “emocionados” por su presencia.​

El tono de Armenta se elevó al dirigirse directamente al publicista: “Es vergonzoso que un seudopersonaje niegue, porque se atrevió a decir que era mentira, que no le creyeran. ¿Cómo es que un personaje con el poder del micrófono y de una cámara, puede perversamente, sin información, desde el confort de su ‘chalet’ donde transmite, atreverse a negar algo?”.​

El morenista cuestionó el desconocimiento de Alazraki sobre la realidad de la Sierra Norte, señalando que el comunicador “no sale del confort de Polanco” y que para llegar a esa comunidad se necesitan cinco horas.​

Armenta Mier desafió públicamente a Carlos Alazraki a que lo acompañe para verificar los hechos y hablar con los padres de familia.​

“Lo reto a ese señor a que, si tiene dignidad y reconoce su labor profesional, a que me acompañe, que me ponga día y hora para llevarlo a la casa de la niña. Y lo invito a que conozca a los padres de familia para que ellos le digan si fue o no fue cierto”, retó.​

Finalmente, Armenta concluyó que las declaraciones de Alazraki son una calumnia y un acto “desvergonzado” por “medrar con el dolor”, recalcando que un periodista es alguien con ética y profesionalismo, mientras que el publicista es un “calumniador” y “difamador”.

