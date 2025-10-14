Armenta da a conocer nombres de fallecidos y desaparecidos en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló este este lunes la identidad de 13 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias y deslaves en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario también dio a conocer la cifra de desaparecidos que se redujo de 13 a cuatro personas no localizadas.

Precisó que la mayoría de los decesos se concentran en Huauchinango, Pahuatlán y Jopala, e informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo oportunidad de saludar a los familiares durante su visita del fin de semana.

“Estamos acompañando a sus familiares, no los vamos a dejar solos”, aseguró.

El reporte oficial del gobierno del estado identificó a las siguientes 13 personas que perdieron la vida: Juan José López Ramírez (23 años) y Miguel Díaz (45 años) de Pahuatlán; Antonio Reyes Velázquez (26 años), de Jopala; y Cirila Espinosa Santos (48 años) de Tlacuilotepec.

Del municipio de Huauchinango: Julio Cruz Moreno (40 años), María Magdalena Sosa Santos (60 años) y, de una misma familia, Adela Cruz Salas (21 años) Esperanza Cruz Salas (13 años), Estefanía Cruz Salas (3 años) y Evelia Salas Aguilar (41 años).

Además de Pablo Trejo Hernández (39 años), Alicia Ortega Rodríguez (39 años) y María Maximino Cruz Vega (30 años).

“Todos los fallecidos en Huauchinango fueron atendidos el día viernes, y este domingo la presidenta pudo saludar a los familiares. Para todos ellos nuestra solidaridad, no los vamos a dejar solos”, afirmó el mandatario.

Armenta Mier informó que, tras los intensos trabajos de rescate, la lista de personas desaparecidas o no localizadas se redujo de 13 a cuatro personas.

“El domingo teníamos a siete personas no localizadas, de los cuales tres encontramos con vida”, destacó.

En Huauchinango, los equipos de rescate de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, con apoyo de binomios canófilos, mantienen la búsqueda de las cuatro personas.

Se trata de Lázaro Galloso Rodríguez (40 años), Celeste Barrios (41 años), Liam Tadeo González Lechuga (6 años) y Pedro Segura Muñoz (75 años), de Tetela de Ocampo.

Finalmente, el mandatario afirmó que continúan las labores de búsqueda y los operativos se mantendrán activos en las zonas de mayor afectación, incluyendo Pantepec y la comunidad de La Ceiba.