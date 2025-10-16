Armenta confirma 18 muertos por lluvias en Puebla; refuerza estrategia con 150 máquinas en zona siniestrada

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó este jueves el lamentable saldo de 18 personas fallecidas a consecuencia de las recientes lluvias y deslaves que azotaron especialmente la Sierra Norte.

El mandatario estatal destacó que, si bien la pérdida de vidas es el dolor más grande, la respuesta de los tres niveles de gobierno se ha intensificado para rehabilitar las zonas afectadas.

“Los daños son lamentables, las pérdidas humanas son 18 personas fallecidas, es el saldo que más nos duele, los bienes materiales se reponen”, declaró el mandatario, al concluir un recorrido en el Tech Capital Puebla Summit 2025, en el Centro Expositor.

Armenta, quien también confirmó que aún se mantienen los esfuerzos de búsqueda para cinco personas no localizadas en municipios como Naupan y Huauchinango.

Destacó que la Marina, Sedena y la Guardia Nacional participan activamente con binomios, perros guía y buscadores para detectar personas bajo escombros y el lodo.

Movilización masiva de maquinaria

En un claro mensaje sobre la magnitud de los trabajos, el gobernador resaltó el despliegue de recursos materiales y humanos.

Informó que en la Sierra Norte se encuentran laborando más de 150 máquinas, incluyendo motoconformadoras, tractores y camiones de volteo, para despejar la red vial.

Esta maquinaria incluye los 300 equipos adquiridos por el estado para 14 módulos, que ahora están distribuidos en toda la zona afectada.

Además, informó que se ha logrado un avance significativo, pues los tres municipios que permanecían incomunicados con sus cabeceras municipales ya lograron la apertura de todos sus caminos, aunque la atención sigue siendo prioritaria.

En particular, mencionó el caso de Pahuatlán, un municipio que recién pudo ser reabierto.

Alejandro Armenta enfatizó la coordinación y el apoyo directo del Gobierno de la República, señalando la llegada de altos funcionarios federales a la zona de desastre.

Destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum envió aeronaves a Puebla, que pasaron de cuatro a 12 helicópteros, incluyendo uno de carga, para realizar puentes aéreos y asegurar el acceso de ayuda y la distribución de más de 40 mil apoyos, entre despensas y ayuda en albergues, para las comunidades que no contaban con acceso terrestre.

Gabinete federal en campo

En la ayuda humanitaria, Armenta Mier dijo que su esposa, Cecilia Arellano, se encuentra encabezando la entrega de apoyos en Huauchinango.

Asimismo, confirmó que Zoé Robledo, director General del IMSS, está en la zona de La Ceiba, y el secretario de Salud federal, David Kershenobich, y el titular de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, visitará este viernes las zonas de Tlacuilotepec y Tlaxco.

En tanto, comentó que la maestra Leticia Ramírez Amaya ha estado acompañando el proceso de atención en las zonas de riesgo.

Finalmente, el gobernador confirmó que ya se iniciaron los censos de Bienestar federal en tres municipios para iniciar la atención a los damnificados, y reafirmó que la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y las acciones de socorro han sido eficientes para atender la emergencia.

