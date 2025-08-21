Jueves, agosto 21, 2025
Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, es financiada por el Partido Acción Nacional (PAN). 

En entrevista, Armenta identificó a los “enemigos de la Cuarta Transformación” como los responsables de esta estrategia.

“Hay que decirlo, porque hay que dar la cara, proviene de los enemigos de la Cuarta Transformación, ellos son los que están financiando, lo mismo que omitieron que fue trabajar por Puebla”, señaló el mandatario.

El morenista aseveró que esta oposición está financiando la campaña para difundir la supuesta falta de trabajo en la capital poblana.

En ese sentido, criticó que la administración anterior que encabezó el panista Eduardo Rivera Pérez “dejó destrozada la ciudad” y destacó que su gobierno está colaborando con el alcalde Chedraui para remediar la situación.

Como prueba de su compromiso, mencionó la rehabilitación y construcción de 12 nuevas vialidades que, a su juicio, superan el trabajo realizado por el gobierno panista en dos de los tres años que duró su gestión.

“Entendemos que el PAN y la oposición están en esa lógica”, señaló.

El gobernador subrayó que su administración está enfocada en la gestión de obras y no se detiene ante las críticas.

Mencionó su gestión de recursos en Petróleos Mexicanos (Pemex), la adquisición de maquinaria y la licitación de proyectos para realizar no solo bacheo, sino también la construcción de vialidades. 

“Nos ocupa atender Puebla, por eso es que gestiono en Pemex, por eso adquirimos la maquinaria, por eso vamos a licitar no solo para hacer bacheo, sino para hacer vialidades”, afirmó.

Además, informó de los planes de infraestructura a corto y mediano plazo. Para octubre, informó que recibirá otro paquete para la construcción de 10 vialidades.

Para enero del próximo año, anticipó que se proyecta un nuevo paquete de obras para continuar con el mantenimiento permanente de las calles y la edificación de nuevas vialidades.

Al final, Alejandro Armenta destacó que estos proyectos se realizan en colaboración con el gobierno federal y los gobiernos municipales, buscando “honrar la oportunidad” que les dieron los ciudadanos y materializar “los sentimientos revolucionarios” que los impulsan.

