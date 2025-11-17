Armenta buscará renegociar deuda de 677 mdp anuales por CIS de Angelópolis

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que su administración buscará renegociar la deuda pendiente del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, la cual asciende a 677 millones 188 mil pesos anuales, que está pactada para ser cubierta hasta el año 2037.

En rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que el CIS fue uno de los proyectos impulsados durante el sexenio panista de Rafael Moreno Valle Rosas bajo un modelo de negocio “corrupto” y que solo sirvió para “robaron el dinero” al pueblo.

Armenta puso como ejemplo la reciente liquidación de la deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB), con la que se logró un ahorro de 8 mil millones de pesos.

Además, criticó duramente los proyectos de inversión público-privada heredados del sexenio morenovallista, que catalogó como Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Expuso que el contrato original del CIS fue pactado para pagarse durante 25 años, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2037. Aunque el monto inicial fue de mil 372 millones 679 mil pesos, está pendiente por pagar el 50.3 por ciento de la deuda.

Rechazo al modelo de negocio de gobiernos del PAN

En cuanto a la planta armadora de autos Audi, el gobernador también recordó que, por las plataformas de Audi en San José Chiapa, el estado debe pagar anualmente 753.7 millones de pesos hasta el año 2028, lo cual criticó por comprometer los recursos de los poblanos por años.

El morenista insistió en que su rechazo no es a la inversión privada, sino al modelo de negocio implementado en administraciones anteriores.

“No está en contra de este tipo de proyectos, ni de que haya inversión privada en el estado, pero sí del modelo de negocio que se implementó en otros sexenios, pues ‘fue corrupto solo se robaron el dinero y es grave lo que pasó”, acusó.

Esto último, en franca alusión a los gobiernos de Acción Nacional (PAN), que gobernaron en Puebla a partir de 2011, con la llegada de Rafael Moreno Valle al poder.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a los empresarios con contratos de este tipo a mostrar “vergüenza” y dar por concluidas las deudas, calificándolos de “ladrones” por aprovecharse de los recursos de los poblanos.

“Yo desearía, si hubiera dignidad de los empresarios, que nos dijeran que reconocen el saqueo de la obra y la den por terminada; hasta una placa le ponemos”, exhortó.

Alejandro Armenta advirtió que su administración emana de la Cuarta Transformación, por lo que mantendrá la lucha contra la corrupción los próximos cinco años que restan de su mandato.

Sostuvo que, aunque las “complicidades” no han permitido dar a conocer todo lo ocurrido, se aplicará la ley a quien sea, “sin importar si es de casa, compañero o amigo”.

Como ejemplo del contraste, mencionó que el Forum Pensar en Grande, que se construirá donde se ubica la Plaza de Toros El Relicario, costará menos de lo que el estado debe destinar en 2026 al pago de la deuda del CIS de Angelópolis.