Armenta “aplaudía como foca” a Enrique Peña Nieto: Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano

En su visita a San Martín Texmelucan, municipio del estado de Puebla, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, señaló que como diputado federal Alejandro Armenta Mier, actual abanderado de Morena a la gubernatura poblana, “aplaudía como foca” al entonces titular del Poder Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto.

Al acudir al arranque de campaña del candidato a gobernador por el partido naranja, Fernando Morales Martínez, sostuvo que fue testigo de que mientras el presidente priista saqueaba a México, Armenta Mier le expresaba reconocimiento en la Cámara de Diputados.

“Por cierto, lo he dicho, yo fui compañero legislador, ahí en San Lázaro, de Armenta. Lo vi aplaudirle como foca a Peña Nieto mientras robaba a este país y mientras muchos luchábamos por la democracia, por el aumento al salario y por los programas sociales”.

En el Club de Leones comentó que los que se han pasado a Morena no pueden decir que de la noche a la mañana son “puros y honestos” porque se sabe de dónde provienen los candidatos que le quieren mentir a los habitantes de Puebla.

Asimismo, el abanderado del partido sostuvo que él ingreso a la política sin tener ningún vínculo con la delincuencia organizada o con grupos de interés, por lo que dijo nunca le van a encontrar algo de qué avergonzarse.

Arremetió contra Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Verde Ecologista, y Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, pues sostuvo que si han permanecido por varios años en campaña es porque han ido acumulado compromisos que posteriormente han costado a todos los mexicanos.

“No hay uno solo de esos carteles, un solo espectacular, una sola playera o una sola bandera que a mí me haya pagado uno de los grupos que han hundido al país… Por eso no hay medicina en los hospitales, porque los que venden la medicina les pagan las campañas a la vieja política. Por eso no hay seguridad, porque lo que los que les pagan las campañas les venden después a sobreprecio patrullas, uniformes y hacen del gobierno un negocio”.