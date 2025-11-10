“Para tener la boca grande, hay que tener la cola chica”, le dice Armenta al PAN que insiste en criticar el modelo de seguridad

“Para tener la boca grande, hay que tener la cola chica; en gobiernos del PAN se enquistó el huachicol y se protegió al crimen organizado”, reviró este lunes el gobernador Alejandro Armenta al diputado panista Rafael Micalco, quien cuestionó la falta de resultados en la estrategia de seguridad en Puebla.

El morenista lanzó una dura crítica al Partido Acción Nacional (PAN), en respuesta a cuestionamientos que han hecho contra su administración, pese a que reprochó “no tienen calidad moral para hablar”.

“Hasta yo iría a debatir al Congreso del estado, ya fui diputado y senador, tenemos con qué, pero a cada uno le vamos a dar su espacio y, en su momento, va a ir el secretario de Seguridad, porque está muy ocupado limpiando la corrupción que nos heredaron los gobiernos del PAN y el PRI en Puebla”, arremetió.

El mandatario estatal aprovechó la rueda de prensa para recordar y exponer el historial de los gobiernos panistas que protegió a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, por su relación con el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Yo diría que en el gobierno del PAN se enquistó el crimen organizado. Acuérdense de Genaro García Luna y aquí en Puebla del director de la Policía que era el custodio de los huachicoleros y los encontraron protegiéndolos”, reclamó.

Señaló que las administraciones panistas dejaron la ciudad en un estado de “destrozada” y “hecha una asquerosidad”, tras referir que los proyectos y obras que actualmente ejecuta su gobierno son para corregir el abandono y la corrupción de la oposición.

Incluso, retó a los diputados de la bancada panista en el Congreso del estado que se preparen para el debate, luego de pedir la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.

“Que se preparen porque tenemos muchos argumentos y vamos a poner en evidencia la corrupción y el saqueo de los gobiernos del PAN”, advirtió.

Armenta recordó la “tragedia” del Museo Internacional del Barroco, cuyo costo heredado por un gobierno panista fue de 14 mil millones de pesos y, al final, se negoció para únicamente pagar 2 mil millones de pesos a la familia Hank Rhon; así como la deuda pública que dejaron por 60 mil millones de pesos, que fue adquirida a través de Asociaciones Público-Privadas (APP y PPS).

“Prepárense, porque para tener la boca grande hay que tener la cola chica. El PAN no tiene calidad moral para hablar ni de corrupción ni de honestidad, ni de nada que tiene que ver con buen gobierno”, sostuvo.

El mandatario concluyó que los gobiernos de la 4T están haciendo lo que los gobiernos del PAN “no pudieron” o “no quisieron” hacer, destacando que las administraciones de la derecha carecen de “calidad moral” para hablar de corrupción, honestidad o buen gobierno.

