Armenta acusa “saqueo” en el SOAPAP y condiciona futuro de Aguas de Puebla a su saneamiento

El gobernador Alejandro Armenta Mier durante su conferencia matutina donde abordó la situación del SOAPAP. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier arremetió este jueves contra la situación financiera y operativa del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), al que calificó de estar “endeudado” y ser un “fósil” producto de la corrupción, al tiempo que condicionó cualquier decisión sobre el futuro de la concesión de la empresa Concesiones Integrales SA de CV a un proceso de fortalecimiento del organismo público.​

Durante su conferencia matutina, el mandatario morenista vinculó el estado actual del SOAPAP con los mismos actores políticos que generaron una “tragedia financiera” en Puebla con proyectos como el Museo Barroco y el Teleférico, en alusión directa al sexenio morenovallista.​

“Dejaron al SOAPAP endeudado. Los mismos que endeudaron a Puebla, son los mismos que ahorcaron al organismo para justificar la privatización del agua”, sentenció.​

Enfatizó que su administración no actuará de manera irresponsable ni por “capricho”, rechazando las voces que promueven una cancelación inmediata de la concesión.​

Armenta Mier destacó que la prioridad es sanear las finanzas y la estructura del organismo, tras destacar que su administración está en contra de la privatización de los servicios públicos.​

“Estoy en contra de las privatizaciones, pero tampoco soy irresponsable para decir que vamos a cancelar hoy y se resuelve. Primero tenemos que fortalecer al SOAPAP para que sea una empresa eficiente del Estado, un organismo público fuerte. Hay que sanearlo porque está lleno de corrupción, saqueo, abuso de poder. Se enriquecieron a costa del servicio de agua potable”, declaró.​

Informó que el plan de la administración estatal es claro: establecer una estrategia para sanear al organismo y hacerlo eficiente durante el próximo año.​

Advirtió que solo después de este proceso se tomará una decisión definitiva sobre la concesión otorgada a la empresa, que ha sido objeto de constantes quejas ciudadanas por el deficiente servicio y el alto costo de las tarifas.​

El titular del Ejecutivo estatal también señaló que, a pesar de que la concesión del servicio de agua opera en diversos municipios conurbados, la función de abastecimiento es constitucionalmente municipal.​

En este sentido, hizo un llamado a los alcaldes a asumir su responsabilidad.​

“Las presidentas y presidentes municipales, con fundamento en el 115 Constitucional, tienen que asumir su responsabilidad de aportar, con recursos que reciben, el servicio de agua potable. Vamos a apoyarlos el próximo año y vamos a tenerlo con toda precisión, el tema del agua es una prioridad para nosotros”, exhortó.​

Finalmente, Armenta Mier aseguró que, mientras se resuelve el problema de fondo, el gobierno del estado fortalecerá la distribución del agua, trabajando para que el SOAPAP pueda estar en condiciones de sustituir cualquier tipo de concesión privada.​

