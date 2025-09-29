El rescate del río Atoyac siempre fue tema de campañas electorales y estuvo salpicado por la corrupción: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier, arremetió este lunes contra administraciones pasadas al asegurar que el prometido rescate del río Atoyac y el lago de Valsequillo fue históricamente tema de campaña y objeto de corrupción por parte del viejo régimen y sus cómplices.

Durante la rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones del CIS de Angelópolis, el mandatario estatal sostuvo que, por primera vez, se está realizando un esfuerzo inédito y correcto, fundamentado en la ciencia, las universidades y la fuerza social, a pesar de las posibles resistencias de pseudoempresarios contaminadores.

Armenta Mier resaltó la relevancia del proyecto al enmarcarlo en la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien describió como una mujer que ama el medio ambiente y que, gracias a su formación como ingeniera ambiental, conoce cómo combatir la depredación.

En su intervención, calificó la contaminación del río Atoyac y el lago de Valsequillo como un reflejo del tamaño de la corrupción del viejo régimen, tras comparar que, si se analizara el ADN de los políticos cómplices, se encontraría un paralelo con el agua contaminada.

“El viejo régimen es un sistema de extracción del desarrollo”, afirmó Armenta, contrastándolo con el modelo de desarrollo inclusivo que, según expresó, impulsa la Cuarta Transformación.

Incluso ejemplificó el modelo extractivo como “toda la porquería que tenemos, esa masa como la que está en el fondo del Atoyac y del lago de Valsequillo, corrupta” en el ecosistema hídrico.

Corrupción y consecuencias ambientales

La contaminación ambiental derivada de esta depredación, advirtió Armenta, va más allá de lo estético. La evaporación de gases tóxicos del Atoyac ha convertido a la zona metropolitana en una de las de mayor contaminación ambiental, responsable de cáncer y enfermedades múltiples en Puebla y en México.

Ante lo expuesto, defendió la estrategia actual para el saneamiento del afluente, el segundo más contaminado del país, asegurando que se está haciendo de manera correcta, en colaboración con la ciencia y las universidades.

Además, informó que el gobierno de Puebla invertirá más de 500 millones de pesos este año en diversas tareas de limpieza de cuencas, poniendo como ejemplo el proyecto de fertilizante Fertipue, que se elaborará a base de la plaga de lirio acuático en la presa de Valsequillo.

Armenta reconoció que la iniciativa puede generar molestias y que algunos pseudoempresarios contaminadores, depredadores argumentarán afectaciones a los empleos. Sin embargo, se mostró optimista sobre la cooperación de los empresarios honestos que están dispuestos a sanear el agua que utilizan.

Por último, el mandatario subrayó que esta acción busca poner un freno a la impunidad histórica. “Somos felices y por eso empezamos desde arriba del río”, sentenció, refiriéndose a la limpieza de las cuencas.

Concluyó que el rescate del río Atoyac tiene el potencial de ser la obra del sexenio en Puebla y a nivel nacional.