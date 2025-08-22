Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, es financiada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Tras concluir el acto solemne por el 77 Aniversario Luctuoso de Carmen Serdán, Armenta Mier identificó a los “enemigos de la Cuarta Transformación” como los responsables de esta estrategia.

“Hay que decirlo, porque hay que dar la cara, proviene de los enemigos de la Cuarta Transformación, ellos son los que están financiando, lo mismo que omitieron que fue trabajar por Puebla”, afirmó.

​El morenista aseveró que esta oposición está financiando la campaña, para difundir la supuesta falta de trabajo en la capital poblana por parte de José Chedraui.

En ese sentido, criticó la administración anterior que encabezó el panista Eduardo Rivera Pérez que “dejó destrozada la ciudad”, al destacar que su gobierno está colaborando con el alcalde Chedraui para remediar la situación.

​Como prueba de su compromiso, mencionó la construcción de 12 nuevas vialidades que, a su juicio, superan el trabajo realizado por el gobierno panista en dos de los tres años de gestión.

“Entendemos que el PAN y la oposición están en esa lógica”, recalcó.

​El gobernador subrayó que su administración está enfocada en la gestión de obras y no se detiene ante las críticas de sus adversarios.

Destacó su gestión de recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex), la adquisición de maquinaria y la licitación de proyectos para realizar no solo el bacheo de calles que se encontraban en el abandono en la capital, sino también la construcción de vialidades.

“Nos ocupa atender Puebla, por eso es que gestiono en Pemex, por eso adquirimos la maquinaria, por eso vamos a licitar no solo para hacer bacheo, sino para hacer vialidades”, afirmó.

Además, informó de los planes de infraestructura a corto y mediano plazo. Para octubre, anticipó recibirá otro paquete para la construcción de 10 vialidades.

​En enero del próximo año, adelantó que se proyecta un nuevo conjunto de obras para continuar con el mantenimiento permanente de las calles y la edificación de nuevas vialidades.

​Mencionó que estos proyectos se realizan en colaboración con el gobierno federal y los municipios, buscando “honrar la oportunidad” que les dieron los ciudadanos.

Anuncia Armenta que habrá cuatro líneas para el Cablebús en Puebla

En otro tema, el mandatario estatal anunció que habrá cuatro líneas de Cablebús, y no tres como se informó en un inicio.

En entrevista, informó que en próximos días se emitirá la licitación y se hará público el monto de la inversión del Cablebús.

“Todo se está haciendo con planificación, con orden, este año iniciamos con cuatro líneas de Cablebús; eran tres, pero como no hay ‘milpa’ van a ser cuatro”, dijo, en alusión a que su gobierno no saquea el erario, como ocurrió con otras administraciones.

Expuso que la empresa que gane el fallo también será responsable de darle mantenimiento y reubicar el Teleférico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, a fin de que se aprovechen los recursos, debido a que se trata de un prototipo “carísimo” que adquirieron los “gobiernos corruptos” del PAN.

Por último, confirmó que el gobierno del Estado trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para garantizar el respeto a la Zona de Monumentos.