Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasEstado

Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

El gobernador Alejandro Armenta y el presidente municipal Pepe Chedrahui encabezan la ceremonia conmemorativa del 77 Aniversario Luctuoso de Carmen Serdán, en la casa de los Hermanos Serdán.
El gobernador Alejandro Armenta en la ceremonia conmemorativa del 77 Aniversario luctuoso de Carmen Serdán, en la casa de los Hermanos Serdán. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, es financiada por el Partido Acción Nacional (PAN).  

Tras concluir el acto solemne por el 77 Aniversario Luctuoso de Carmen Serdán, Armenta Mier identificó a los “enemigos de la Cuarta Transformación” como los responsables de esta estrategia.  

“Hay que decirlo, porque hay que dar la cara, proviene de los enemigos de la Cuarta Transformación, ellos son los que están financiando, lo mismo que omitieron que fue trabajar por Puebla”, afirmó.  

El morenista aseveró que esta oposición está financiando la campaña, para difundir la supuesta falta de trabajo en la capital poblana por parte de José Chedraui. 

En ese sentido, criticó la administración anterior que encabezó el panista Eduardo Rivera Pérez que “dejó destrozada la ciudad”, al destacar que su gobierno está colaborando con el alcalde Chedraui para remediar la situación. 

​Como prueba de su compromiso, mencionó la construcción de 12 nuevas vialidades que, a su juicio, superan el trabajo realizado por el gobierno panista en dos de los tres años de gestión. 

“Entendemos que el PAN y la oposición están en esa lógica”, recalcó. 

​El gobernador subrayó que su administración está enfocada en la gestión de obras y no se detiene ante las críticas de sus adversarios.  

Destacó su gestión de recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex), la adquisición de maquinaria y la licitación de proyectos para realizar no solo el bacheo de calles que se encontraban en el abandono en la capital, sino también la construcción de vialidades.   

“Nos ocupa atender Puebla, por eso es que gestiono en Pemex, por eso adquirimos la maquinaria, por eso vamos a licitar no solo para hacer bacheo, sino para hacer vialidades”, afirmó. 

Además, informó de los planes de infraestructura a corto y mediano plazo. Para octubre, anticipó recibirá otro paquete para la construcción de 10 vialidades.  

​En enero del próximo año, adelantó que se proyecta un nuevo conjunto de obras para continuar con el mantenimiento permanente de las calles y la edificación de nuevas vialidades.  

​Mencionó que estos proyectos se realizan en colaboración con el gobierno federal y los municipios, buscando “honrar la oportunidad” que les dieron los ciudadanos. 

Anuncia Armenta que habrá cuatro líneas para el Cablebús en Puebla

En otro tema, el mandatario estatal anunció que habrá cuatro líneas de Cablebús, y no tres como se informó en un inicio. 

En entrevista, informó que en próximos días se emitirá la licitación y se hará público el monto de la inversión del Cablebús. 

“Todo se está haciendo con planificación, con orden, este año iniciamos con cuatro líneas de Cablebús; eran tres, pero como no hay ‘milpa’ van a ser cuatro”, dijo, en alusión a que su gobierno no saquea el erario, como ocurrió con otras administraciones.   

Expuso que la empresa que gane el fallo también será responsable de darle mantenimiento y reubicar el Teleférico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, a fin de que se aprovechen los recursos, debido a que se trata de un prototipo “carísimo” que adquirieron los “gobiernos corruptos” del PAN.   

Por último, confirmó que el gobierno del Estado trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para garantizar el respeto a la Zona de Monumentos. 

Temas

Más noticias

Nacional

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...
Internacional

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Mario Riestra guarda silencio sobre señalamientos del gobernador

Efraín Núñez -
Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, guardó silencio sobre los señalamientos del gobernador, Alejandro Armenta Mier, en el sentido de que el blanquiazul...

Acercan más de 22 servicios municipales y estatales a la comunidad de Romero Vargas

Patricia Méndez -
Atendieron a personas en las áreas de salud, jurídica y contra la violencia

Villegas pide a Ignacio Mier cerrar filas con el gobernador Armenta

Martín Hernández Alcántara -
El diputado local por Morena, Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal del partido, llamó a Ignacio Mier Velazco y a su grupo político...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025