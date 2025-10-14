Ariadna Ayala presenta balance de logros en Atlixco: seguridad, turismo y justicia social marcan el primer año

Con la premisa de que su objetivo consiste en “hacer de Atlixco un mejor lugar para vivir”, este lunes la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo rindió cuentas del primer año de su segundo periodo al frente de la administración municipal.

Consulta: Autoridades de Atlixco celebran el 446 aniversario de su fundación como Villa de Carrión

Durante el acto, la alcaldesa estuvo acompañada por Yadira Lira Navarro, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien acudió en representación del gobernador Alejandro Armenta, y quien destacó que el gobierno municipal logró avances sustanciales en infraestructura, seguridad, bienestar social, turismo y cultura.

En la presentación de las acciones realizadas, Ayala destacó una inversión récord de 147.5 millones de pesos en la rehabilitación de vialidades emblemáticas como la avenida Xalpatlaco, la calle Río Sonora y el puente Las Vigas. El presupuesto permitió mejoras significativas en infraestructura educativa, alumbrado público y servicios básicos, aplicados con un enfoque de bienestar directo para las familias atlixquenses, según declaró.

En materia de seguridad, el municipio incrementó la capacidad operativa con la entrega de 21 nuevas patrullas y la capacitación de 168 efectivos policiacos. El sistema de videovigilancia municipal amplió su cobertura a más de 470 cámaras, lo que permitió mil 516 detenciones y la recuperación de 85 vehículos vinculados a ilícitos.

El bienestar social de la población, dijo, se fortaleció con la atención de más de 15 mil consultas en la Clínica de la Mujer y la entrega de 8 mil 950 despensas, así como 430 mil raciones alimentarias distribuidas por el DIF. Se inauguró la Casa del Abue y se activaron programas deportivos que sumaron la participación de 16 mil personas.

En el rubro de turismo, las acciones de promoción incluyeron la organización de eventos emblemáticos como Valle de Catrinas, Villa Iluminada, Feria de la Cecina, Equinoccio de Primavera, Figura Monumental “Entre Flores y Colores”, Procesión de Engrillados, Juego de Pelota, Feria del Mezcal, Feria de Atlixco 2025, la Elotada y el Desfile de Mojigangas. En conjunto, estos eventos atrajeron a más de 2.7 millones de visitantes y generaron una derrama por 855 millones de pesos, lo que consolidó a Atlixco como uno de los principales destinos turísticos del estado.

“Nuestro Nuevo Humanismo Mexicano no es una idea abstracta, es una forma concreta de gobernar con empatía, solidaridad y justicia social”, enfatizó Ariadna Ayala en su mensaje.

Puedes leer: Atlixco aprueba donación de terreno para programa de vivienda social impulsado por Sheinbaum y Armenta