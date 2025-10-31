Ariadna Ayala inicia rehabilitación de la carretera Atlixco–Tianguismanalco en Prados El León

Atlixco. La alcaldesa Ariadna Ayala dio inicio a la rehabilitación con carpeta asfáltica de la carretera Atlixco–Tianguismanalco, en el tramo comprendido entre la 3 Poniente y la avenida El León, en la localidad Prados El León.

De acuerdo con el gobierno municipal, esta obra pública beneficiará directamente a 3 mil 721 habitantes e incluye la colocación de pavimento asfáltico, construcción de banquetas, concreto estampado y la instalación de luminarias solares, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la movilidad de la zona.

“El derecho a la obra pública es para todas y todos; los impuestos de los atliscenses se traducen en resultados”, afirmó Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco.

Con estas acciones, el gobierno de Ariadna Ayala reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de las familias atliscenses, fortaleciendo la conectividad entre Atlixco y Tianguismanalco.

