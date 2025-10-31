Viernes, octubre 31, 2025
Ariadna Ayala inicia rehabilitación de la carretera Atlixco–Tianguismanalco en Prados El León

Inicia la rehabilitación de la carretera Atlixco–Tianguismanalco con asfalto, banquetas y luminarias, mejorando movilidad y seguridad vial
Miguel A. Domínguez

Atlixco. La alcaldesa Ariadna Ayala dio inicio a la rehabilitación con carpeta asfáltica de la carretera Atlixco–Tianguismanalco, en el tramo comprendido entre la 3 Poniente y la avenida El León, en la localidad Prados El León.

Consulta: Ariadna Ayala presenta balance de logros en Atlixco: seguridad, turismo y justicia social marcan el primer año

De acuerdo con el gobierno municipal, esta obra pública beneficiará directamente a 3 mil 721 habitantes e incluye la colocación de pavimento asfáltico, construcción de banquetas, concreto estampado y la instalación de luminarias solares, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la movilidad de la zona.

“El derecho a la obra pública es para todas y todos; los impuestos de los atliscenses se traducen en resultados”, afirmó Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco.

Con estas acciones, el gobierno de Ariadna Ayala reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar de las familias atliscenses, fortaleciendo la conectividad entre Atlixco y Tianguismanalco.

Puedes leer: Atlixco lanza convocatoria del Premio Municipal del Deporte 2025

Corte revierte acuerdo de Piña: deja firme sentencia que obliga a minera a pagar 2.8 mmdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó este jueves firme la sentencia de un tribunal colegiado...
Calica podrá ingresar a predios de cantera sólo para restaurar zona explotada, determina Tribunal Federal

La Jornada -
la Redacción Ciudad de México. Un Tribunal Federal determinó que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) ingrese a los predios de cantera únicamente para...

SEP: son cuatro y no seis los heridos por accidente en secundaria de Atlixco

Miguel A. Domínguez
La Secretaría de Educación Pública en Puebla informó que, tras el desprendimiento del techo de lámina ocurrido en una secundaria de Atlixco, fueron cuatro...

Operativo especial de seguridad en el panteón de Atlixco por Día de Muertos 2025

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco.– Con flores, veladoras y recuerdos que iluminan las tumbas cientos de familias comenzarán a llegar al panteón local para conmemorar el día de...
Maestra Jessica Portillo ya fue reintegrada con su familia en Atlixco; fiscalía aún no define causa de su desaparición

Isaí Pérez Guarneros -
La profesora de telesecundaria Jessica Portillo, de 43 años, adscrita a la Rafael Moreno Valle en la comunidad de Axocopan, Atlixco, fue reintegrada esta...

