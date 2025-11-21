Jueves, noviembre 20, 2025
Ariadna Ayala entrega la rehabilitación del Puente “Las Vigas”, una obra clave para Atlixco

Atlixco. La alcaldesa Ariadna Ayala entregó la tarde de este jueves la rehabilitación del Puente “Las Vigas”, una obra de más de 24 millones de pesos que mejora la movilidad y responde a una demanda histórica de las comunidades.

Ayala destacó que esta infraestructura beneficiará diariamente a casi 15 mil habitantes impulsando la actividad productiva y el turismo comunitario.

Con esta acción, Ariadna Ayala dijo mantiene intacto su compromiso con obras de alto impacto social y el desarrollo integral de Atlixco.

