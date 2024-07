Argentina y Chile no reconocerán triunfo de Maduro en Venezuela

Buenos Aires. Argentina no reconocerá un nuevo gobierno presidido por Maduro en Venezuela, dijo el presidente Javier Milei, quien, sin que se hubieran dado a conocer los resultados oficiales en la república bolivariana, aseguró que que el mandatario perdió las elecciones y debería reconocer la derrota.

“DICTADOR MADURO, AFUERA Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, dijo Milei en la red social X.

El presidente ultraderechista agregó que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.

Chile pide verificar resultados

A través de un mensaje en la red social X, el presidente chileno Gabriel Boric, exigió transparencia en los resultados de la elección presidencial en Venezuela, pues aseguró que son “difíciles de creer”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, publicó el mandatario.

