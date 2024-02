Argentina: marchas por recortes y rechazo a Blinken

Buenos Aires. En momentos en que se realizaban 500 marchas de organizaciones sociales en esta capital y en todo el país bajo el slogan “El hambre no espera”, y seis gobernadores de las provincias patagónicas enviaban un ultimátum al ultraderechista presidente, Javier Milei, para que envíe los fondos que les niega la nación, el mandatario se reunió ayer en la Casa Rosada con el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, y otros funcionarios que llegaron anoche en visita oficial de dos días, a quienes invitó a salir al balcón de ese edificio a saludar a un grupo de turistas de varios países que recorrían la histórica Plaza de Mayo.

Este lugar se convirtió en un símbolo de las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos en la pasada dictadura militar. Nadie ignora que detrás de todas las dictaduras que asolaron al país estuvo Estados Unidos, por lo que la presencia del diplomático estadunidense en ese balcón produjo gritos de rechazo, como “ahora somos colonia” o “traidores a la patria”.

Milei planteó que defiende el derecho a la defensa que ejerce Israel ante el terrorismo de Hamas,visión opuesta a la de su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, con quien se reunió Blinken antes de viajar a Argentina y de participar en una reunión del G-20.

El diplomático detalló que uno de sus objetivos en su visita a Argentina era aumentar aún más el comercio y la inversión en el país, pero especialmente la explotación del litio, a lo que ya se había adelantado Milei, al hacer acuerdos con una empresa israelita durante su reciente visita a ese país.

El interés de Washington era asegurar un socio estratégico en el sur, como el mandatario Milei, quien dijo sumarse a la política estadunidense a escala global. El diplomático habló del enorme potencial que encontró en Argentina durante una conferencia de prensa junto a su par argentina, Diana Mondino.

Interrogado sobre la dolarización a la que está dispuesto a recurrir el presidente, Blinken sostuvo que depende de Argentina y espera que se hable sobre algún plan; manifestó su apoyo al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para promover la estabilización, al considerar que existe una democracia vibrante con respeto por los derechos humanos y valoró el crecimiento de la economía.

Reclamos de gobernadores

La gran noticia del día y que no habla muy bien de una democracia vibrante, fue una carta enviada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, alianza que ya no existe como tal, en la que reclama al gobierno nacional que debe pagarle una deuda de más de 13 mil millones de pesos y los fondos de subsidios, amenazando que si no hay respuesta no saldrá de allí ni un tanque de petróleo ni de gas.

La denuncia en la justicia que realizó Torres derivó antier en una resolución del juzgado federal de Rawson número 1, que ordenó que el gobierno nacional se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut.

A Torres se sumaron otros cinco gobernadores de la Patagonia para insistir a Milei por los fondos de coparticipación, transporte y educación y otros de distintos signos políticos, entre ellos Axel Kicillof, quien también reclama una deuda de más de 15 mil millones y los subsidios y coparticipación, que se niega a pagar el gobierno.

En un documento firmado, los gobernadores recuerdan a la administración nacional que nadie puede someter a las provincias ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Concluyen que si el Ministerio de Economía no entrega a Chubut sus recursos, Chubut no entregará su petróleo ni su gas.

En tanto, la situación social se agrava día por día con paros en distintos sectores. Ayer hubo 500 marchas y movilizaciones a las que se unieron decenas de organizaciones sociales independientes y con signos políticos que cortaron rutas en las principales provincias y en la capital, donde hubo momentos tensos cuando la policía intentó contener la marchas en esta capital y usó un gas pimienta que ahora provoca quemaduras.

Nada detuvo las oleadas de quienes reclamaban, en especial, la suspensión de la llegada de alimentos a 44 mil comedores populares.

Se trata del inicio de un plan de lucha extendido y unificado, anunció Eduardo Belliboni, un dirigente del Polo Obrero muy conocido por ir siempre al frente de las manifestaciones. La rebelión de los gobernadores es algo nunca se ha vivido aquí y el FMI ha advertido al mandatario sobre la gravedad de la situación social.