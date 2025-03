Argentina calificada y con porte de campeón

El martes fue día de fiesta en Buenos Aires y hubo velorio en Brasil. Jugando como los ángeles, Argentina goleó 4-1. Le salió barato a una verdeamarelha pasiva, entregada, desconocida, que a los 12´ ya perdía 2-0 –Julián Álvarez (4´) y luego Enzo Fernández–; y cuando McAlllister la tocó dentro anticipándose al arquero Bento (36´), toda la albiceleste le había dicho cosas bonitas al balón de ida y vuelta, de atrás a adelante y de izquierda a derecha, con los brasileños como testigos de piedra. La superioridad del local –sin Messi– daba para mucho más, el oponente no existía, pero los de Scaloni se contuvieron y tuvo que ser un novato con ganas de romperla –Giuliano Simeone, hijo del Cholo– el impulsor de la última visita del esférico a la red (71´: balazo cruzado comiéndole el mandado a una defensiva sonámbula). Casi de casualidad se había producido el único tanto de la visita (Cunha, 26´), que alineó a un portero netamente inferior a los dos que triunfan en la Premier –Alisson (Liverpool) y Ederson (ManCity)– y un cuadro bajo de papel de China. Para no ser menos, Raphinha y Vinicius se camuflaron con el resto hasta hacerse indistinguibles entre aquel mar de mediocridad.

La Federación Brasileña reaccionó con el cese fulminante de Dorival Junior, hasta ese día DT del scratch. Y lo hizo sin tener un sustituto a la mano, pensando quizá que da lo mismo carecer de entrenador que permitir que el desaforado siguiera a cargo del equipo.

Los demás, lejos. Con su victoria del martes y sin olvidar la del viernes anterior en Montevideo (0-1), Argentina ya está clasificada al Mundial 2026 –EU será la sede, con migajas para Canadá y México–. Los ches encabezan con absoluta autoridad la eliminatoria sudamericana ocho puntos arriba del segundo, que es Ecuador (31 vs 23). Detrás divagan Uruguay y Brasil, sus dos últimas víctimas e históricos rivales, además de un recuperado Paraguay, los tres con 21; Colombia tiene 20 y, por lo tanto, habrá una disputa a cara de perro por tres de los cuatro cupos con pase directo reservados a la Conmebol –el quinto de la tabla tendrá que ganarse el pan ante una Selección de Oceanía–. Como aún les faltan cuatro partidos no pueden darse por descartados, aunque casi, Venezuela (15) ni Bolivia (14), ni siquiera Perú y Chile pese a sus 10 miserables unidades.

Todo esto a raíz de una fecha FIFA cuyos últimos resultados mostraron a una Colombia tambaleante (jugando en casa y pasando apuros de agonía se dejó empatar a dos por los paraguayos) mientras arrastraban la cobija brasileños y charrúas (0-0 en Bolivia), los ecuatorianos rescataban un puntito del Nacional de Santiago bajo cataratas de bostezos (0-0) y Venezuela doblegaba en Maturín a Perú (1-0, penal convertido por Rondón).

Jornada 13. Sigue siendo un paseo triunfal para el América, que funciona como reloj suizo en medio de un mercado de chatarra (más todo lo que pregona la consabida voz femenil que desde hace tres lustros recorre nuestras calles). Si alguien supuso que Tigres tenía con qué pararle el alto, el 3-0 del sábado en Ciudad de los Deportes le habrá dejado el ánimo por los suelos; Brian Rodríguez hizo doblete y Diego Valdez movió a su antojo el contragolpe con la inestimable colaboración de Fidalgo. Malagón ni se despeinó.

El León intentaría anoche, ante Pumas, romper la mala racha que lo hizo viajar de la cumbre al tercer puesto, desplazado del segundo por el Toluca (27 puntos por 30 del América). El sábado, en la Bombonera, los diablillos jugaron a ser Mr. Hyde y Dr. Jekyll: gran primer tiempo, haciendo polvo al Pachuca y regalándole a su afición dos golazos del “Canelo” Angulo y uno supremo, tipo Maradona, de Alexis Vega –¡sí, los dos que parecían leños a la deriva con Chivas, excepto para el brindis y la pachanga!–, y parálisis total en el segundo, cuando de milagro no empataron los Tuzos (3-2) mientras la gente lamentaba, además del pasmo rojo, la gran diferencia existente entre Tiago Volpi y Pau López, que participó activamente, incluso con un autogol, en las dos anotaciones pachuqueñas.

Y mientras el Cruz Azul daba alcance a Tigres (25 puntos ambos) a costa de las Chivas, que no dan una (0-1), el Necaxa de Larcamón (24) sigue en plena escalada y no tuvo problemas para deshacerse del Querétaro (2-0). Por lo demás, está visto que con el Monterrey no se cuenta, volvió a regar el tepache y esta vez en casa y ante un equipo de baja cotización, los Xolos de Tijuana ya sin Juan Carlos Osorio (1-2) mientras, en Mazatlán, los de Vucetich alegraban a su gente volteándole el partido al Atlas (3-2), que empezó ganando pero no contaba con que Camilo Vargas, que ya había hecho agua con su Selección a media semana, iría a contribuir generosamente al triunfo del once local.

El Puebla, en caída libre. No es noticia pero ocupará su lugar en las estadísticas del Clausura 2025: la Franja se mantuvo fiel a la costumbre de perder incluso ante rivales tan modestos como los bravilobos de Juárez, el equipo nahual (2-0). No hubo transmisión porque, ante partidos de semejante jaez, las televisoras prefieren pasar los de la liga femenil y la de Expansión. No las culpo.

Johan Vásquez. Estuve observando con atención la energía y acierto con que maneja a la zaga del Genoa, que de los equipos de bajo presupuesto en Italia es el que menos goles recibe (38 al cabo de 30 jornadas). Como el ataque de los genoveses es nulo perdieron en su visita a la Juve (1-0), pero el desempeño del expuma nacido hace 26 años en Navojoa (22.10.98) nos lleva a preguntarnos las razones por las que no se da el mismo liderazgo en la Selección, pese a ser titular indiscutible.

Lawson, a la banca. Efímera fue la plaza del Checo Pérez para su heredero directo, el neozelandés Liam Lawson, que tan desastroso desempeño tuvo en las dos primeras carreras del año que la directiva de Red Bull optó por traspasarle el volante de su segundo auto al japonés Yuki Tsunoda, de notable repunte con Racing Bulls, la segunda marca de la escudería austriaca.

Mientras tanto, el tapatío corre mundo en primera clase y, de vuelta a casa, consume birria y elotes cremosos con el producto de los muchos millones de euros que le costó a Red Bull deshacerse de él tras su espectacular apagón del año pasado.