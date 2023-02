Cuidado de áreas verdes y separación adecuada de basura, pasos para revertir deterioro del ecosistema de Atlixco: académicos y estudiantes 

Atlixco.- Estudiantes y académicos locales presentaron en un foro una serie de propuestas y proyectos para salvar el deteriorado ecosistema municipal. Entre ellos destacó la conservación de los espacios verdes considerados de reserva y una adecuada separación de la basura.

“Tal y como ocurre en muchas partes del mundo, Atlixco no es la excepción en cuanto a la serie de problemas ambientales. No podemos olvidar estamos a 1.5 grados de temperatura de una catástrofe global. Y desafortunadamente muchos seres humanos no están conscientes de esa situación y contribuyen a un final más rápido”, admitió José Luis Pérez y Pérez, catedrático del Instituto Universitario de Puebla campus Atlixco (IUPAC).

El evento denominado Promotor de los Ecosistemas Saludables sirvió para exponer los “altos” riegos del planeta devastado por acciones locales. “Todos de alguna manera aportamos un grano de arena a una situación por momentos irreversible. Sin embargo, es fundamental tomar conciencia en dos espacios fundamentales: el hogar y la escuela”, añadió.

De ahí la “trascendencia” del involucramiento de las nuevas generaciones en un tema cada vez más cerca del entorno de éstos jóvenes. “Por momentos cuesta trabajo, pero es mejor intentarlo bajo la idea de proponer cosas a corto plazo, como la protección de áreas verdes y una separación efectiva de la basura en Atlixco. Por ahí se puede empezar”, cerró.

El IUPAC es la institución educativa de mayor promoción, involucramiento y difusión de la importancia de la ciencia en el mundo en esta localidad. Además de organizar, por ejemplo, la feria de las Matemáticas y ser sede de la Noche de las estrellas.