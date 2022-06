Archivos: resguardo y conservación de la memoria histórica del mundo

La función central de los archivos es la preservación y conservación de la información, de la memoria histórica, que posibilite que los crímenes de lesa humanidad, la recurrente violencia y violación de los derechos humanos y las prácticas xenofóbicas, entre otras, no sean olvidadas.

Es desde nuestro acercamiento a los archivos, que podemos explorar las evidencias documentales que nos permiten comprender los hechos pasados, identificar las situaciones históricas, reconocer, aprender y enseñar lo que ha sucedido, para que aquellos hechos violentos no vuelvan a suceder. Son los archivos también, las voces de quienes a través de la historia han participado en las luchas por la justicia social y los movimientos sociales. Reconstruir el pasado histórico, fortalecer la memoria colectiva es una herramienta fundamental en la búsqueda de mejores y mayores alternativas para un futuro posible para las generaciones siguientes. Una herramienta contra el olvido.

Ernesto Sábato, escritor argentino, en su novela El túnel, escribe: “En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana. La frase ‘todo tiempo pasado fue mejor’ no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que —felizmente— la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal; yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi podría decir que ‘todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado; recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza”.

Aunque con sus limitaciones´, en los procesos de archivar sabemos que hay una gran cantidad de documentos que, a lo largo de la historia, se han destruido con el sentido mismo de dejarles en el olvido, pese a esas limitaciones, los archivos continúan siendo un recurso importante para la recuperación de la memoria histórica.

Exijamos mecanismos confiables para la conservación de la documentación impresa, sonora, visual, etc., que den cuenta de los hechos en la historia de los pueblos y sociedades. Muchas organizaciones sociales son constructoras de archivos históricos. La historia silenciada, la historia negada. Conmemorar y dar a conocer los testimonios de las víctimas o de sucesos dolorosos como genocidios y violaciones a los derechos humanos resulta fundamental para la memoria histórica. Desde un marco de respeto, de verdad documentada, los archivos son las herramientas históricas para que hechos atroces no se repitan.

El 9 de junio es el día mundial de los archivos, que sea esta fecha un pretexto para acercarnos a la búsqueda de información, a reconocer nuestras historia cercana o lejana. Que sea la posibilidad de no repetir los mismos errores y de revisitar los terrores del pasado, para aprender a responder a los terrores contemporáneos de formas más creativas y por el bien común.