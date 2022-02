ARBITRARIEDAD DISCURSIVA DEL ATAQUE POLÍTICO

La arbitrariedad conceptual en el discurso político y la propaganda ideológica interesada en la disputa del poder -y los recursos- de los Estados nacionales está adquiriendo dimensiones alarmantes. Desarrollada a través de los medios de difusión masiva y las redes sociales, busca forjar en las grandes capas de la población opinión favorable para determinadas posturas políticas acudiendo a la mentira abierta, intencionalmente expresada con el propósito de generar confusión respecto a los conceptos y categorías con las que cotidianamente se elaboran y difunden los discursos de la política y el derecho. Esta arbitrariedad abunda en México generada, foránea y domésticamente. Dos conceptos han sido ligados en ella con intenciones aviesas: democracia y moralidad que, desde la circunstancia política derivada de la elección de julio de 2018, se hacen girar en torno al desempeño institucional del actual titular del poder ejecutivo. Ambos conceptos son densamente recurrentes en el discurso y la propaganda de los medios nacionales e internacionales que terminaron por abandonar claridad y explicitación significativa en ellos de modo que, en el fenómeno de la comunicación, los destinatarios del mensaje no saben exactamente lo que quiso, quiere o intenta decir el emisor, dando con ello la posibilidad de múltiples confusiones masivas en la interpretación de la realidad social que se vive, o a la que se alude. Es decir, los emisores de los mensajes buscan confundir a la población destinataria no sólo con la tergiversación de términos y contenidos sino -dada la estructura sistémica de propiedad de los medios informativos y las redes sociales- apoyarse en la repetición incesante de los mismos -o su viralidad- para colocar socialmente sus posturas, opiniones e intereses políticos alejándose de la verdad. Los medios de difusión masiva aprovechan la circunstancia de que los destinatarios de su información y contenidos, están impedidos para cuestionarlos y retroalimentarlos a fin de cerrar el círculo de lo que sería efectiva comunicación. Las audiencias no tienen, prácticamente, derecho de réplica en México debido al poder fáctico que ejerce la élite propietaria de los medios que se opone a que sea efectivo.

Del exterior, provienen arbitrariedades conceptuales como las expuestas en la Carta de Madrid que el partido de la ultraderecha española, Vox, vino a promover a México para conseguir adeptos: <<El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia>>; o, en la nota recién emitida por la empresa periodística británica The Economist: <<”Un nuevo punto bajo para la democracia global”, la encuesta anual explicó que el análisis en 167 países mostró un deterioro en el estado de esta forma de gobierno, pues solo 6.4% de la población disfruta de una democracia plena, algo que no goza México…De acuerdo con el ranking, el país ocupa la posición 86 a nivel mundial, con un puntaje de 5.57, por lo cual ostenta la categoría de “democracia defectuosa”, más cerca de los “regímenes autoritarios” que de las “democracias plenas”>>. En España, Reino Unido y México podrá estarse de acuerdo en el significado abstracto de democracia coincidiendo que, por definición, alude al poder y gobierno del pueblo; sin embargo, habrá discrepancia en la conceptualización del término al ubicarlo en las realidades concretas de los tres países puesto que las circunstancias políticas existentes en cada uno, que soportan la idea general que los ciudadanos tengan de democracia, son diferentes. Ambos países europeos viven una monarquía en la que el pueblo no elige al jefe de Estado, el rey; en México, hay una república donde el pueblo puede elegir periódicamente al ocupante de ese cargo, el presidente. ¿Qué razón existe para que un partido político y una empresa periodística que habitan en sendos países bajo dominio de monarquías de carácter vitalicio y hereditario, se erijan en calificadores de la democracia? ¿Por qué la de México? Una democracia que en sus países no tienen ni tampoco parecen interesados en conseguir.

Una forma de arbitrariedad conceptual se expresa aludiendo, como Vox, a categorías que de fondo son contradictorias. Democracia es un concepto político basado en un ente colectivo que la define y da esencia: el pueblo, entendido como el conjunto de las personas que pertenecen a las clases sociales trabajadoras en contraposición a los pudientes; mientras que los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, son categorías políticas -y filosóficas- cuya base es la persona humana, el individuo, o los grupos de individuos: los pudientes. Sólo la arbitrariedad discursiva e ideológica que busca propiciar confusiones en la ciudadanía se toma licencias para hacer esta descategorización que ubica, en el mismo rango, conceptos cuyos contenidos semánticos oponen lo colectivo con lo individual, convirtiendo sus aseveraciones en auténticos galimatías que atentan contra la formación política de la sociedad. Otra forma de arbitrariedad en Vox la constituye hacer alusión a “el futuro” de los países, una categoría temporal que la realidad nunca muestra, pero permite llenar con ideas ilusorias, evanescentes, el discurso político y la ideología de élite.

Con la empresa británica el problema arbitrario surge desde cuestiones de entendimiento; afirman que la democracia es “forma de gobierno”, cuando la generalidad de los textos político constitucionales de los Estados nación distinguen, como formas de gobierno, a república y monarquía; en tanto que democracia es régimen político; es decir, para nosotros, el periódico británico estaría confundiendo forma de gobierno con forma de gobernar. Sin embargo, esta confusión teórica no le representa obstáculo para descalificar la democracia de un país ajeno, México, tachándolo de “democracia defectuosa” y asemejándolo a “regímenes autoritarios”; con lo cual su arbitrariedad discursiva -con tintes de ignorancia- le resulta útil para fines de descalificación política e ideológica. La arbitrariedad de su lenguaje busca la confrontación, crear conflictos, no el entendimiento.

En el ámbito interno la arbitrariedad del discurso no ataca tanto la democracia debido a las abultadas cifras con las que el hoy presidente de la república obtuvo el triunfo en las urnas. Entonces el discurso arbitrario es dirigido hacia la persona y sus actos de gobierno. Son de dominio público las acciones emprendidas por el grupo Frena, que se planteó el objetivo ilícito de derrocar al presidente; la apuesta pública del empresario José Antonio Fernández Carbajal “El diablo”, dueño de Femsa y Oxxo, sosteniendo: <<Voy a pagar al SAT, pero si es necesario pondré el doble para sacar a AMLO en 2022>>; propósito que implica una bolsa cercana a 18 mil millones de pesos puesta en ese objetivo; y las actividades saboteadoras de la agrupación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), financiada por la embajada de Estados Unidos, y liderada por Claudio X. González Guajardo, allegado por vía paterna con el resistente salinismo, quien gracias a esta herencia política ha podido subordinar sin problema alguno a los partidos PRI-PAN-PRD, a buena parte del gran empresariado y sus organismos cúpula, y a los medios de difusión masiva; forjando una combinación explosiva de violencia, dinero, poder político y mediático, y tentación del poder; organizada y encaminada a la tarea de impedir el proyecto político de ejercicio de gobierno del presidente y a lograr el retorno de esos grupos al poder público del país. ¿A cuánta propaganda, acciones, ideas, imágenes, discursos, movilizaciones, confrontaciones, etc., están pudiendo acceder con los recursos de que disponen los opositores al presidente? La apuesta de Fernández Carbajal está en curso.

En estas condiciones la arbitrariedad discursiva adquiere variadas modalidades, pero, en esta coyuntura ha decidido privilegiar la impugnación de la moralidad presidencial, cuestionando los bienes y el desempeño laboral de uno de los hijos. La premisa elegida es, que los hijos son iguales a sus padres, cuya invalidez es notoria por falsa. La idea se orienta a trastocar los planos de discusión pública: hacer a un lado los grandes problemas nacionales, que competen al presidente; y poner en su lugar la de los bienes y actividades del hijo, con el objetivo de colocar en la percepción social que la corrupción, en este gobierno, es la misma que en los anteriores. Un mecanismo de exculpación por la corrupción del pasado que llevó al pueblo mexicano a echarlos del poder. Lo hacen en el mismo sentido con que se oponen al proceso de revocación de mandato previendo que, si retoman el poder, no se haga efectivo en su contra. Ostentarse paladines de la anticorrupción no les queda. La incapacidad para diseñar un proyecto político de nación que pongan a consideración de la sociedad evidencia que, sobre los problemas del país, los opositores no tienen más alternativa que la vuelta al pasado. El discurso arbitrario de la oposición de hoy, antes fue la demagogia de sus gobiernos.

