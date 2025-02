Aranceles no son la solución: US Chamber of Commerce

Los aranceles no son la solución para los problemas de tráfico de fentanilo y migración señaló la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), organismo del sector privado que consideró que la medida aplicada a México y Canadá encarecerá los productos y afectará a las cadenas de suministro.

John Murphy, vicepresidente sénior y director de Asuntos Internacionales del organismo dijo que el presidente Donald Trump tiene la razón en tratar de resolver dichos problemas, “pero la imposición de aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencias Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no tiene precedentes, no resolverá estos problemas y solo aumentará los precios para las familias estadunidenses y trastocará las cadenas de suministro”.

El directivo comentó que la US Chamber of Commerce consultará con sus miembros, incluidos los principales comercios de todo el país afectados por esta medida, para determinar los próximos pasos para evitar daños económicos a los estadunidenses.