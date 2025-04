No hay situación “dramática” en Puebla por aranceles aplicados en EU: CTM

No existe en Puebla una situación “dramática” por los aranceles que impuso Estados Unidos, sostuvo Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla FTP-CTM.

También pidió no alarmarse por el nuevo gravamen que anunció Donald Trump entrará en vigor el 2 de mayo para autopartes.

“Las empresas están entendiendo el nuevo rol al que el gobierno está llamando, hay que estar de la mano con los trabajadores. Yo siento que sí la situación fuera dramática como algunos lo quisieran ver, ya estaríamos hablando de otras cosas”, dijo en conferencia de prensa.

En ese contexto, comentó que ya cerraron una primera etapa de revisiones salariales con 400 empresas, en las cuales se consiguieron aumentos globales de 10 por ciento o más.

La FTP-CTM cuenta con 600 contratos y agremia a más de 85 mil trabajadores, de los cuales alrededor de 35 mil son del sector automotriz.

Soto Martínez comentó que los acuerdos alcanzados con las empresas son una muestra de que no hay tal impacto arancelario, como algunos quisieran hacerlo ver.

Señaló que hasta ahora ninguna empresa ha pretextado el tema de los aranceles para no cumplir con el reparto de utilidades, además recomendó a los trabajadores no dejarse llevar por rumores de que por la situación con Estados Unidos no recibirán la parte proporcional

Añadió que este año hay “muy buenas” ganancias a repartir. Expuso el caso de una empresa, de la que se reservó el nombre, que tuvo ganancias por 2 mil millones de pesos.

Los montos que antes de mayo deben recibir los trabajadores, dijo, en algunos casos llegan a los 70 mil pesos.

50 mil marcharán por el Día del Trabajo; encabezará Armenta

Leobardo Soto anunció que mañana, Día del Trabajo, marcharán en la ciudad de Puebla en demanda de la reducción del ISR, ya que este impuesto impacta fuertemente la prestaciones; también pugnarán por la jornada reducida de 40 ahora y por la reforma de 30 días de aguinaldo.

El contingente, dijo, estará encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier y participaran 50 mil trabajadores.

También las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharán.