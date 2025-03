Aranceles de EU impactan a 500 productores de Tehuacán; temen pérdidas y piden apoyo gubernamental

Los productores del campo en Tehuacán que exportan a Estados Unidos enfrentan un duro golpe económico con el 25% de aranceles impuesto por el gobierno de Donald Trump. Miguel Ángel Carrera Castañeda, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la región, advirtió sobre la drástica disminución de ganancias que podría afectar gravemente al sector agrícola.

A pesar del impacto económico, los agricultores consideran que dejar de exportar no es viable, ya que Estados Unidos sigue siendo su principal mercado, pues la producción no se consume en su totalidad dentro de México. No obstante, se prevé una reducción en la producción ante la incertidumbre económica.

Desde Tehuacán, se exportan productos como cilantro, lechuga, brócoli, zanahoria, calabaza y chayote, con aproximadamente 500 productores afectados por estos impuestos. La situación es preocupante, ya que los costos de producción son elevados debido a que las semillas, fertilizantes y otros insumos se pagan en dólares, lo que complica la rentabilidad del sector. En muchas ocasiones, los campesinos han enfrentado pérdidas debido a temporadas poco favorables en la venta de sus cultivos.

A pesar de los retos, los agricultores siguen apostando por el campo, pero exigen a las autoridades estatales y federales que brinden apoyo a los campesinos de esta región, quienes han sido ignorados por gobiernos anteriores. Se mantienen en espera de la respuesta del gobierno federal ante la imposición de estos aranceles, ya que consideran urgente tomar medidas para reducir el impacto negativo en la economía del sector.

Existe la esperanza de que los gobiernos de México y Estados Unidos lleguen a un acuerdo que elimine el 25 por ciento de aranceles, lo que representaría un alivio para los productores. Sin embargo, el panorama se torna más complicado con las previsiones de un escenario climatológico adverso, que podría agravar las pérdidas en los cultivos.

También puedes leer: Inclemencias climatológicas afectan cultivos de maíz y frijol en Tehuacán: CNC