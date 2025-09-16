Subir aranceles a autos de Asia será ineficaz sin incentivos a empresas mexicanas: director de Economía BUAP

El anuncio del gobierno federal sobre el incremento de aranceles hasta 50 por ciento a autos y productos provenientes de Asia busca resguardar a la industria nacional ante la competencia extranjera, pero la protección quedaría limitada si no se acompaña de incentivos y políticas públicas que estimulen la creación y expansión de empresas mexicanas. Para Juan Alberto Vázquez, director de la Facultad de Economía de la BUAP, poner barreras al ingreso de autos asiáticos sólo representa un primer paso.

En entrevista con La Jornada de Oriente, señala que sin estrategias económicas que canalicen inversión y permitan el crecimiento del tejido productivo local, el impacto de la medida será breve y no brindará autonomía real al país.

Como parte del Paquete Económico 2026, la Secretaría de Economía propuso aumentar los aranceles hasta 50 por ciento en mil 463 fracciones de productos originarios de países asiáticos como China, incluyendo autos ligeros, autopartes, textiles, muebles, calzado, papel y cartón, vidrio, juguetes, perfumes y cosméticos.

El argumento oficial es frenar la pérdida de competitividad y salvar hasta 320 mil empleos en ramas vulnerables, donde el ingreso de mercancía extranjera a precios menores ha eliminado cerca de 80 mil puestos en sectores como el textil y el calzado.

Al respecto, Juan Alberto Vázquez advierte que la mayoría de la producción automotriz mexicana pertenece a empresas extranjeras, por lo que los beneficios de los nuevos aranceles podrían recaer principalmente en firmas trasnacionales que ensamblan en el país.

El especialista considera fundamental que el gobierno impulse incentivos públicos efectivos, infraestructura y financiamiento, para potenciar a las empresas nacionales y garantizar autonomía productiva. Añade que sin una estrategia clara de inversión ni acompañamiento estatal, la protección arancelaria corre el riesgo de beneficiar a intereses externos y no cambiar la estructura industrial de fondo.

La experiencia reciente de países asiáticos, subraya Vázquez, muestra que la combinación de aranceles y políticas públicas robustas, incluyendo inversión pública y estímulos fiscales, fue indispensable para crear marcas locales capaces de competir y exportar internacionalmente.

México, en cambio, sostiene niveles bajos de inversión pública y carece de mecanismos integrales para fortalecer el capital nacional. “Hace falta que el Estado incentive la formación de empresas mexicanas, pues sólo así se logrará independencia y desarrollo duradero,” enfatiza el académico.

Frente al panorama de desindustrialización y desplazamiento laboral, el especialista insiste en que la elevación de aranceles sólo será efectiva si se traduce en oportunidades reales para las empresas mexicanas, mediante esquemas de capacitación, desarrollo tecnológico y colaboración entre universidades, gobierno y empresariado.

El futuro de la industria nacional y el bienestar de los trabajadores dependen de una estrategia integral, que trascienda la simple protección comercial y asegure la construcción de una base manufacturera sólida y competitiva.