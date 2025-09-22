Lunes, septiembre 22, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Audi paga 27.5% de arancel a EU por producir fuera del acuerdo del T-Mec

La planta Audi en San José Chiapa paga uno de los aranceles más altos por contenido regional insuficiente
La planta Audi en San José Chiapa paga uno de los aranceles más altos por contenido regional insuficiente. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La camioneta Q5, ensamblada por Audi en San José Chiapa, Puebla, solamente integra 63 por ciento de contenido regional, un nivel claramente inferior al mínimo de 75 por ciento exigido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para exportar vehículos con una tarifa arancelaria preferente, de acuerdo con información publicada por Expansión. La diferencia con el estándar pactado deriva en que la planta debe costear un arancel de 27.5 por ciento para cada unidad enviada al mercado estadounidense.

Fernando Martínez, director de relaciones corporativas de Audi México, indicó al citado medio de comunicación que el gravamen impuesto a la Q5 consiste en 25 por ciento por no alcanzar el contenido regional requerido y 2.5 por ciento correspondiente a la tarifa de nación más favorecida.

Señaló que este incremento en los costos de exportación obliga a la planta de San José Chiapa a ajustar su cadena de suministro y a replantear sus procesos internos para mantener la competitividad ante los estándares internacionales.

Desde su inauguración en 2016, Audi Puebla apostó por fabricar vehículos premium destinados principalmente a exportación, consolidando su importancia dentro de la industria automotriz nacional.

Sin embargo, la imposición del arancel y la insuficiencia en la integración de componentes coloca al complejo ante el reto de adecuarse a las disposiciones internacionales. “En nuestra planta se ha hecho un esfuerzo para incrementar el contenido regional, pero alcanzar la cuota impuesta por el acuerdo comercial es el reto más importante que enfrentamos este año”, reiteró Fernando Martínez, a Expansión.

La política comercial endurecida exige que las automotrices mexicanas incrementen el uso de insumos regionales. La falta de cumplimiento no solo repercute en los costos de exportación, sino también en los empleos y la economía de proveedores locales, principales afectados por los cambios.

El caso de Audi Puebla exhibe los desafíos y riesgos latentes para el sector automotriz nacional ante las nuevas reglas comerciales.

Expansión enfatiza que el pago de 27.5 por ciento de arancel y el 63 por ciento de contenido regional insuficiente obligan hoy a Audi a prepararse para iniciar una etapa de reconfiguración, enfocada en la manufactura de vehículos eléctricos y en la defensa de los empleos en San José Chiapa.

El futuro de la planta y la región depende del éxito en el ajuste de la cadena de proveeduría y el cumplimiento de los estándares internacionales.

La situación de Audi Puebla funciona como parámetro para otras armadoras que enfrentan el mismo dilema: elevar el contenido regional si pretenden mantener condiciones competitivas y presencia comercial en Norteamérica.

Temas

Más noticias

Nacional

Ex asesor de padres de los 43 coordina equipo del titular de la Suprema Corte

La Jornada -
Vidulfo Rosales Sierra, ex asesor jurídico de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que están desaparecidos desde 2014, ya es funcionario de...
Nacional

Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante el inicio de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Javier Milei viaja a EU buscando enorme préstamo de 30 mil mdd

La Jornada -
Prensa Latina Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, viaja hoy a Estados Unidos con el principal objetivo de sellar con el Tesoro Nacional de ese...

Reino Unido reconoce el Estado Palestino tras incumplimiento de Israel

La Jornada -
Londres.- Gran Bretaña dijo el domingo que reconocía un Estado palestino después de que Israel no cumpliera las condiciones, incluido un alto el fuego...

EU vuelve a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU llamado de cese al fuego en Gaza

La Jornada -
Nueva York. Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025