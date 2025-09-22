Audi paga 27.5% de arancel a EU por producir fuera del acuerdo del T-Mec

La camioneta Q5, ensamblada por Audi en San José Chiapa, Puebla, solamente integra 63 por ciento de contenido regional, un nivel claramente inferior al mínimo de 75 por ciento exigido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para exportar vehículos con una tarifa arancelaria preferente, de acuerdo con información publicada por Expansión. La diferencia con el estándar pactado deriva en que la planta debe costear un arancel de 27.5 por ciento para cada unidad enviada al mercado estadounidense.

Fernando Martínez, director de relaciones corporativas de Audi México, indicó al citado medio de comunicación que el gravamen impuesto a la Q5 consiste en 25 por ciento por no alcanzar el contenido regional requerido y 2.5 por ciento correspondiente a la tarifa de nación más favorecida.

Señaló que este incremento en los costos de exportación obliga a la planta de San José Chiapa a ajustar su cadena de suministro y a replantear sus procesos internos para mantener la competitividad ante los estándares internacionales.

Desde su inauguración en 2016, Audi Puebla apostó por fabricar vehículos premium destinados principalmente a exportación, consolidando su importancia dentro de la industria automotriz nacional.

Sin embargo, la imposición del arancel y la insuficiencia en la integración de componentes coloca al complejo ante el reto de adecuarse a las disposiciones internacionales. “En nuestra planta se ha hecho un esfuerzo para incrementar el contenido regional, pero alcanzar la cuota impuesta por el acuerdo comercial es el reto más importante que enfrentamos este año”, reiteró Fernando Martínez, a Expansión.

La política comercial endurecida exige que las automotrices mexicanas incrementen el uso de insumos regionales. La falta de cumplimiento no solo repercute en los costos de exportación, sino también en los empleos y la economía de proveedores locales, principales afectados por los cambios.

El caso de Audi Puebla exhibe los desafíos y riesgos latentes para el sector automotriz nacional ante las nuevas reglas comerciales.

Expansión enfatiza que el pago de 27.5 por ciento de arancel y el 63 por ciento de contenido regional insuficiente obligan hoy a Audi a prepararse para iniciar una etapa de reconfiguración, enfocada en la manufactura de vehículos eléctricos y en la defensa de los empleos en San José Chiapa.

El futuro de la planta y la región depende del éxito en el ajuste de la cadena de proveeduría y el cumplimiento de los estándares internacionales.

La situación de Audi Puebla funciona como parámetro para otras armadoras que enfrentan el mismo dilema: elevar el contenido regional si pretenden mantener condiciones competitivas y presencia comercial en Norteamérica.