Aprueban reformas a la Ley del Notariado: habrá un “notario regularizador” y supervisiones anuales

Diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso local aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado que presentó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, la cual crea la figura de “notario regularizador”, establece supervisiones anuales a los fedatarios y establece la creación de notarías por cada 25 mil habitantes económicamente activos.

Los cambios a la normativa permitirán acelerar el desahogo de 3 mil “instrumentos” que actualmente están en rezago, según señaló la diputada Mónica Silva Ruiz, presidenta del organismo, quien agregó que los cambios también dotarán a las notarías de instrumentos para trabajar como internet pues reconoció que algunas oficinas no cuentan con ese servicio.

Durante la discusión del tema, realizada este lunes, la legisladora explicó que en total fueron reformados 76 de 299 artículos que integran la Ley del Notariado, lo que, dijo, demuestra que es una reforma integral y no solo “cosmética”.

Entre los cambios más relevantes, la legisladora destacó la creación de la figura de “notario regularizador” cuya labor principal será revisar los trámites pendientes que tengan las notarías, por diversas causas tales como el retiro de las patentes (permisos) pues indicó que actualmente hay 3 mil instrumentos notariales rezagados.

Otro punto es que desaparece la figura de “carrera notarial” por la de “servicio profesional notarial”, sobre el que explicó que los notarios no cuentan con escalafón, es decir, no pueden aspirar a otro cargo más alto, sino más bien tienen el deber de actualizarse constantemente por lo que serán sometidos a una evaluación anual la cual determinará si permanecen o no en el cargo.

La reforma, dijo Silva Ruiz, también permitirá que las notarías cuenten con las herramientas e insumos necesarios para ofrecer servicio pues reconoció que hoy en día hay oficinas que no tienen personal con la capacitación necesaria.

“Existen notarios que se encuentran trabajando sin acceso a internet, sin personal calificado, entonces se garantiza que las notarías funcionen con todos los requisitos”, dijo.

En otro punto, la legisladora recordó que la antigua ley establecía la creación de una notaría por cada 25 mil habitantes, condición que fue reformada a cada 25 mil habitantes activos económicamente.

De esa forma y por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de Gobernación, fue aprobada la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo.

Es importante recordar que el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien antecedió en el cargo a Céspedes Peregrina, también llevó a cabo una reforma a la Ley del Notariado, misma que, entre los cambios más relevantes, evitó que los notarios propusieran a sus suplentes sino que se entregarían patentes de notario mediante un examen de conocimientos.