Aprueban la Ley de Ingresos 2026 para Puebla con recursos por 7 mil 470 mdp; es un aumento del 1.8%

Los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Cabildo de Puebla aprobaron la Ley de Ingresos municipal para 2026, que contempla recursos por 7 mil 470 millones de pesos. La suma refleja un incremento de 135 millones respecto a 2025, cuando el municipio contó con 7 mil 335 millones—y representa apenas un 1.8 por ciento de aumento en términos reales.

El dictamen fue aprobado con los votos de los regidores Leobardo Rodríguez Juárez, Gabriel Biestro Medinilla y Francisco Javier Ayala Gutiérrez, durante una reunión en la que se ausentaron los representantes de la oposición.

Durante la discusión, el tesorero municipal, Héctor González Cobián, informó que la actualización de la Ley de Ingresos responde a una política de prudencia financiera. Explicó que el ajuste de las tarifas de impuestos y derechos fue del cuatro por ciento conforme al índice inflacionario, y negó el establecimiento de nuevos impuestos: “No hay cambios en las tasas de los gravámenes existentes”, subrayó.

González Cobián matizó las expectativas y consideró que el ligero aumento responde a un “escenario conservador y no optimista”. Anticipó que la transferencia de recursos federales hacia estados y municipios no experimentará alzas significativas durante 2026. “Tenemos un incremento marginal menor al dos por ciento, no podemos hacer cuentas alegres, somos conservadores más que optimistas”, precisó durante la sesión.

El funcionario adelantó que entre las estrategias para fortalecer los ingresos propios del municipio figura la implementación de programas de pago anticipado del impuesto predial y acciones para combatir la evasión fiscal. “Se conservarán todos los estímulos fiscales existentes”, puntualizó, y elogió la reducción de tarifas en servicios funerarios para hacerlos competitivos con los del sector privado.

Asimismo, el tesorero acotó que los estímulos para la construcción de viviendas en zonas de alta marginación seguirán vigentes, como parte de la agenda social del gobierno municipal.

La aprobación del documento marca el inicio del proceso para que la Ley de Ingresos 2026 llegue al Pleno del Cabildo y posteriormente sea turnada al Congreso del Estado para su análisis y aprobación definitiva.