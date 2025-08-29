Viernes, agosto 29, 2025
Aprueban propuesta legislativa para dignificar salas de espera en hospitales públicos

La Redacción

La Comisión de Salud del Congreso del Estado aprobó un proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), a que los hospitales a su cargo acondicionen las salas de espera con mobiliario suficiente y cómodo para los familiares de los pacientes hospitalizados, con especial atención al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, ubicado en el municipio de Atlixco.

La propuesta legislativa, presentada por la diputada Modesta Delgado Juárez, busca que el trato en los hospitales públicos sea más humano y empático con los pacientes y sus familias, garantizando una atención digna, de calidad y con calidez.

Por otra parte, los integrantes del órgano colegiado aprobaron un proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a implementar y fortalecer programas de capacitación dirigidos al personal médico, de enfermería, trabajo social, psicología y administrativo del sector, en materia de perspectiva de género, ética médica y derechos humanos.

Además, la propuesta establece que se incorporen lineamientos sobre el uso de lenguaje no discriminatorio en los protocolos de atención ginecológica y oncológica.

El proyecto, formulado con la iniciativa de la diputada Beatriz Manrique Guevara, también exhorta a la Secretaría de las Mujeres a diseñar e implementar campañas de sensibilización para el personal de salud y la ciudadanía sobre los efectos del lenguaje discriminatorio, especialmente en contextos de atención ginecológica y oncológica.

Asimismo, solicita que, en colaboración con la Secretaría de Salud, se monitoree el cumplimiento de buenas prácticas lingüísticas en clínicas y hospitales estatales, impulsando los mecanismos de denuncia y seguimiento necesarios.

AVALAN ACERCAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación avaló un acuerdo para exhortar a las secretarías de Educación Pública y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación a que, de manera coordinada, realicen acciones para acercar herramientas de innovación tecnológica a las instituciones educativas de la entidad.

La propuesta busca celebrar convenios de colaboración que faciliten el funcionamiento y la enseñanza en beneficio de los estudiantes poblanos.

En su intervención, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, quien presentó el punto de acuerdo, subrayó que su objetivo es que la innovación y la educación trabajen en conjunto para fortalecer las capacidades educativas de las infancias y las juventudes de Puebla.

Por su parte, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta destacó el impulso de la ciencia y la tecnología como un derecho humano accesible para todos. Finalmente, la diputada María Soledad Amieva Zamora propuso que las herramientas tecnológicas sean inclusivas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

A la sesión también asistieron las diputadas Xel Arianna Hernández García y Norma Estela Pimentel Méndez, así como el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri.

